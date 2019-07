Description

Kompetenz und Sicherheit bei der Erstellung von orthopädisch-unfallchirurgischen Gutachten



Mit diesem verständlich geschriebenen Handbuch begutachten Sie ab jetzt effizienter, schneller und sicherer. Mit orthopädisch-unfallchirurgische Begutachtung - informieren Sie sich umfassend zur aktuellen Rechtslage - erhalten Sie einen praktischen Überblick über die Begutachtung in verschiedenen Versicherungszweigen - erstellen Sie Gutachten rechtssicher und wasserdicht - profitieren Sie zusätzlich vom kostenlosen Online-Zugriff auf die Abbildungen Jetzt aktualisiert in der 2. Auflage! Für eine effiziente und zuverlässige klinische Begutachtung



Mit dem Handbuch orthopädisch-unfallchirurgische Gutachten erhalten Sie einen kompletten Überblick über die orthopädisch-unfallchirurgische Begutachtung in verschiedenen Versicherungszweigen. Herausragend ist die klare und sprachlich leicht verständliche Darstellung, die sowohl dem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie als auch dem Allgemeinarzt und dem Arzt in Weiterbildung die Grundlagen der orthopädisch-unfallchirurgischen Begutachtung vermittelt. Das Handbuch orthopädisch-unfallchirurgische Gutachten unterstützt Sie effektiv und rechtssicher bei der Erstellung von Gutachtenerstellung in Orthopädie und Traumatologie in verschiedenen Versicherungszweigen (einschließlich des Versorgungs- und Beamtenrechts): - Sozialversicherung - Privatversicherung - Haftpflichtrecht - Soziales Entschädigungsrecht - Schwerbehindertenrecht - Beamtenrecht In der aktuellen 2. Auflage wurde das Handbuch orthopädisch-unfallchirurgische Gutachten komplett überarbeitet und akualisiert - vor allem in folgende Themengebieten: - jetzt neu inkl. Haushaltsführungsschaden - Thema Gonarthrose entsprechend der neuen Gesetzesordnung - Ergänzungen zur Privaten Unfallversicherung - Formulare zur Begutachtung in der Pflegeversicherung Der ideale Wegweiser für die sichere Begutachtung orthopädischer und traumatologischer Patienten!