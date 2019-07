Rédigé par des praticiens chevronnés et reconnus, cet ouvrage montre que la thérapeutique linguale totalement individualisée permet de traiter tous les cas cliniques – même les plus complexes – aussi bien, sinon mieux, que la thérapeutique vestibulaire. Tous les grands types de situation clinique sont envisagés, et leurs traitements sont détaillés, expliqués, et richement illustrés par un total de plus de 1700 images.

• Pour chacun des 54 cas cliniques exposés, les auteurs comparent les possibilités de traitement et commentent les raisons de leur choix final en fonction des éléments diagnostiques du cas.

• Deux chapitres sont consacrés aux principales différences entre thérapeutiques linguales et vestibulaires, ainsi qu’aux particularités de la biomécanique linguale.

• Le traitement des dysmorphies sagittales, verticales et transversales fait l’objet d’une grande partie approfondie et méthodique.

• Afin de répondre aux besoins d’une pratique clinique aussi large et variée que possible, six chapitres étudient des situations cliniques particulières : la reprise de traitement, les extractions, les agénésies d’incisives latérales, les traitements pré-prothétiques, la contention, et enfin l’aspect médico-légal.

Ouvrage de référence pour les orthodontistes et pour les chirurgiens désireux d’élargir leurs connaissances, ce livre est conçu pour être un support global de l’amélioration de nos savoir-faire, ainsi qu’un guide dans nos choix thérapeutiques. Son originalité est de montrer que l’orthodontie linguale peut s’utiliser avec une remarquable efficience de 12 à 77 ans, voire au-delà.