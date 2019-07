Orthodontie de l'enfant et du jeune adulte -Tome 2

Dépister et traiter les dysfonctions, malocclusions et dysmorphies qui provoquent des répercussions plus ou moins sévères sur l'équilibre de la sphère oro-faciale est indispensable.



Le premier tome de cet ouvrage détaillait l'approche diagnostique et l'élaboration du plan de traitement puis présentait l'arsenal thérapeutique dont dispose aujourd'hui le praticien dans sa pratique orthodontique quotidienne (thérapeutiques orthopédiques, orthodontiques multi-attaches, chirurgico-orthodontiques).



Vous trouverez, dans ce second tome, leurs applications pratiques dans la thérapeutique des principales malocclusions et dysmorphies rencontrées, clairement explicitées et illustrées de près de 50 cas cliniques détaillés et richement iconographiés.

Les caractéristiques diagnostiques et évolutives de chaque malocclusion sont rappelées avant la présentation des différentes approches thérapeutiques spécifiques.



Destinés à éclairer les praticiens dans le choix de traitements orthodontiques adaptés, ces deux ouvrages, pensés en continuité et illustrés par plus de 1000 photographies et cas cliniques, permettront au praticien une approche globale et complète.

Ils s'adressent particulièrement aux chirurgiens-dentistes, stomatologistes et étudiants en odontologie intéressés par l'ODF mais aussi aux étudiants en orthodontie et aux spécialistes en orthopédie dento-faciale.