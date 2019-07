Orthodontie de l'enfant et du jeune adulte. Tome 1

Détecter dès le plus jeune âge les malocclusions et les dysfonctions qui provoquent des répercussions plus ou moins sévères sur la croissance et l'équilibre de la sphère oro-faciale est indispensable. Aujourd'hui, le praticien dispose d'un arsenal thérapeutique élaboré qui lui permet de répondre, au moment opportun, aux différents problèmes rencontrés dans sa pratique orthodontique quotidienne : malpositions, malocclusions, dysmorphies...



La qualité et la précision du diagnostic sont des facteurs essentiels à la réussite de ces traitements. Il repose sur un examen clinique systématisé et sur l'analyse rigoureuse des examens complémentaires.



Après la description du bilan pré-thérapeutique (examens cliniques et complémentaires, synthèse diagnostique, évaluation psychologique), cet ouvrage analyse les critères à prendre en compte dans l'établissement du plan de traitement et présente les moyens thérapeutiques à la disposition du praticien : thérapeutiques orthopédiques, thérapeutiques orthodontiques multi-attaches, thérapeutiques chirurgico-orthodontiques.



Destiné à éclairer les praticiens dans le choix de traitements orthodontiques adaptés, cet ouvrage, illustré par plus de 500 photographies et cas cliniques, rappelle les principes de nombreuses techniques, avec leurs possibilités et leurs limites.