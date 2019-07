Dans un contexte social où l'esthétique occupe une place de plus en plus importante, le traitement orthodontique répond à une demande sans cesse croissante de la part des patients pour un alignement de leur dentition ; sans compter les patients adressés par des confrères pour résoudre des problèmes fonctionnels.

Les principes orthodontiques sont les mêmes que chez l'enfant mais leur mise en œuvre doit tenir compte des spécificités psychologiques, diagnostiques, biologiques et thérapeutiques de l'adulte.

En effet, le praticien doit être en mesure d'analyser et d'évaluer les motivations du patient et de lui expliquer les possibilités et les contraintes de l'orthodontie, cela après des examens dentaire, occlusal, articulaire, parodontal et céphalométrique tels qu'ils sont décrits dans cet ouvrage.

Le praticien doit également tenir compte du vieillissement des tissus mous et du parodonte spécifiques d'un adulte et proposer un plan de traitement adapté.

Destiné à aider les praticiens pour prescrire ou appliquer un traitement orthodontique à un adulte, cet ouvrage illustré par plus de 750 photographies et radiographies originales, décrit de manière complète toutes les techniques, avec leurs possibilités et leurs limites et chaque étape de leur mise en œuvre.

De nombreux cas cliniques détaillent les indications et les options thérapeutiques qui doivent être connues de tous les praticiens pour l'orthodontie de l'adulte.

Le lecteur trouvera également des cas complexes avec une orthodontie adaptée qui implique des attentions particulières et permet une réhabilitation satisfaisante pour le patient.