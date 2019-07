Orbite, paupières et système lacrymal

Ce quatrième ouvrage traduit et adapté en français de la collection « Basic and Clinical Science Course (BCSC) » élaborée par l'American Academy of Ophthalmology (AAO), présente les données anatomiques, cliniques et thérapeutiques concernant l'orbite, les paupières et les voies lacrymales.



L'intérêt de cet ouvrage, découpé en trois parties, réside dans son côté pratique, car il offre aux ophtalmologistes (en formation ou plus aguerris) une revue à la fois diagnostique et thérapeutique en décrivant des techniques chirurgicales qui ont fait leurs preuves.



La qualité et le nombre des illustrations renforcent le côté didactique de cet ouvrage.