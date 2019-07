Optique clinique est le cinquième ouvrage traduit et adapté en français de la prestigieuse collection Basic and Clinical Science Course (BCSC) née des travaux de l'American Academy of Ophthalmology (AAO).

Son contenu novateur associe pour la première fois les lois fondamentales de l'optique à la pratique clinique quotidienne des ophtalmologistes. Il traite ainsi de la théorie de la vision comme de son amélioration par le port de lunettes ou de lentilles de contact, et aborde jusqu'à la chirurgie réfractive à travers une présentation extrêmement didactique et abondamment illustrée. Cette méthode synthétique et accessible pourra donc être mise à profit aussi bien par les ophtalmologistes en formation que par les praticiens déjà installés. Elle permettra à chacun de répondre clairement aux questions qui se posent, des plus simples aux plus complexes.