En parfaite conformité avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales en ophtalmologie. Il présente dans le détail la sémiologie oculaire puis les 22 items du programme relevant de la spécialité, avec des objectifs pédagogiques clairement définis, et comporte deux parties : • une partie Connaissances divisée en 23 chapitres commençant systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques puis développant la thématique, étayée de points clés, de notions à retenir, de tableaux et de figures ; • une partie Entraînement qui propose des dossiers progressifs et des questions isolées (QRU/QRM) corrigés et commentés, offrant un outil performant d’auto-évaluation. Cette 4e édition propose une mise à jour complète des contenus et des données. Elle offre 10 vidéos, accessibles sur un site internet et par flashcodes et s’est enrichie d’une banque d’images.

Élaboré sous l’égide du Collège des ophtalmologistes universitaires de France (COUF), cet ouvrage est le fruit du travail collectif de professeurs et praticiens où les compétences de chacun ont permis d’aborder les multiples aspects de cette thématique.