Odontologie du sujet âgé

Longtemps sous-estimée, la santé bucco-dentaire des personnes âgées est devenue un problème de santé publique au cœur d’une réflexion d’amélioration des soins et de prise en charge adaptée à ces patients particuliers.

L’odontologie gériatrique occupe un champ spécifique au sein de la médecine bucco-dentaire et, compte tenu de l'augmentation de la durée de vie, prend une place croissante dans l’activité quotidienne du chirurgien-dentiste.

Afin d’aider le praticien, peu ou pas formé aux spécificités de ces patients, cet ouvrage donne toutes les clés pour réussir ses soins et éclairer ses choix thérapeutiques.

Après un rappel de gériatrie générale, ce guide aborde les notions de vieillissement normal et pathologique ainsi que les aspects psychologiques. Sont détaillés ensuite les soins conservateurs, les prothèses spécifiques et l'accompagnement au long terme avec les mesures d'hygiène propres aux seniors et les liens avec les réseaux de soins (personnel de maisons de retraite, infirmières à domicile, etc.).

Cet ouvrage pratique, illustré par plus de 150 figures et schémas en couleur, propose également des protocoles de soins qui guideront pas à pas le chirurgien-dentiste dans sa prise en charge.