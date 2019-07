Nutrition : principes et conseils

La nutrition constitue aujourd'hui un élément central de la prise en charge des malades quels que soient les troubles ou les pathologies. Par ailleurs, l'alimentation se trouve au cœur de nombreux débats dans l'actualité, du fait notamment de l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité dans la population.

Les professionnels de santé ont besoin de repères et doivent délivrer à leurs malades des informations claires, précises et scientifiquement validées. Cette 3e édition, entièrement réactualisée, répond à cette attente en exposant les principes de la nutrition et en reprenant les recommandations officielles. Elle propose également des approches originales comme le développement de la notion d'équilibre alimentaire sous l'angle des biorythmes.

Clair, didactique et illustré de nombreux tableaux et encadrés, l'ouvrage aborde les conseils nutritionnels par situation de vie (enfant, grossesse, post-partum, sportif, senior…) pour s'intéresser ensuite aux recommandations nutritionnelles par pathologies ou par symptômes.

Cet ouvrage est indispensable à tous les médecins et professionnels de santé impliqués dans le suivi et les messages préventifs à délivrer en matière de nutrition.