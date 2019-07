Nutrition de la personne âgée

Travail d'une équipe multidisciplinaire, cette 4e édition aborde la nutrition sous un angle global qui comporte, outre le vieillissement physiologique et l'hydratation, le rôle de l'activité physique et rappelle que l'alimentation est un soin. Le lien entre nutrition, mobilité et préservation de l'autonomie fonctionnelle est discuté pour mieux vieillir grâce à une alimentation santé.



Cet outil, qui trouve toute sa place dans la pratique quotidienne, met à la disposition des lecteurs :



• des connaissances actualisées sur tous les aspects de l'alimentation et de la nutrition des personnes qui avancent en âge ;



• de nombreuses fiches pratiques ;



• la marche à suivre pour assurer l'évaluation de l'état nutritionnel et des risques de dénutrition, le bilan et les stratégies thérapeutiques à adopter.



Des situations cliniques et éthiques sont envisagées, depuis les pathologies de surcharge, l'anorexie, la nutrition du malade Alzheimer et le refus alimentaire, jusqu'à la fin de vie.