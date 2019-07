Nutrition clinique pratique

Déterminant majeur de la santé, outil de prévention et arme thérapeutique, la nutrition est à la fois médicale, scientifique et citoyenne.

Rédigé par des spécialistes, cet ouvrage livre toutes les facettes de la nutrition, la plus transversale des disciplines médicales. Il ne se limite pas aux grands classiques que sont la dénutrition, l’obésité et les autres maladies métaboliques et fait la part belle aux fondamentaux que sont les aliments, les besoins alimentaires, les modèles alimentaires, le diagnostic nutritionnel, l’activité physique indissociable de la nutrition et l’éducation nutritionnelle sans la maîtrise de laquelle rien n’est possible. Il traite aussi l’ensemble des pathologies de l’adulte, où la gestion de la nutrition est un élément préventif et thérapeutique déterminant, de l’allergie alimentaire aux maladies de la peau en passant par le cancer et bien d’autres encore.

Cette 3e édition contient toutes les mises à jour rendues nécessaires par une discipline en évolution constante, et développe de nombreux nouveaux thèmes : environnement, alimentation et santé ; nutrition des personnes âgées ; alimentation du sportif ; maigreur constitutionnelle ; complications métaboliques de l’infection VIH ;

problèmes nutritionnels lors des pathologies neurologiques de l’adulte ; oeil et nutrition ; santé buccale et nutrition.

Cet ouvrage, qui propose une vision large du rôle de la nutrition chez l’homme sain et malade, apporte à l’ensemble des professionnels de santé, médecins confirmés ou en formation, diététiciens et éducateurs de santé tous les outils indispensables pour utiliser la nutrition dans la prévention et le traitement des maladies.