Nutrition clinique pratique

I Nutrition générale et appliquée.1. Les fondamentaux de la nutrition. Nutriments, énergétique, comportement alimentaire. 2. Les aliments. 3. Besoins nutritionnels et apports conseillés (adultes, femmes enceintes, personnes âgées, sportifs). 4. Modèles alimentaires. 5. Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques : le programme national nutrition santé (PNNS). 6. Éducation thérapeutique nutritionnelle. 7. Activité physique et nutrition. 8. Diagnostic nutritionnel. 9. Prescription diététique. II Pathologie : maladies nutritionnelles. 10. Dénutrition. 11. Carences vitaminiques. 12. Troubles du comportement alimentaire.13. Syndrome métabolique. 14. Obésité de l'adulte. 15. Diabète. 16. Hyperuricémie et goutte. 17. Alcool, alcoolisation excessive et alcoolisme. III Pathologie : autres maladies. 18. Allergies alimentaires. 19. Maladies cardiovasculaires, HTA, dyslipidémie. 20. Nutrition et pathologies digestives. 21. Maladies hépatobiliaires. 22. Pancréas et nutrition. 23. Nutrition et infection. 24. Nutrition et infection par le VIH. 25.Nutrition et pathologie rénale de l'adulte. 26. Nutrition et cancer. 27. Alimentation et appareil ostéoarticulaire. 28. Maladies innées du métabolisme chez l'adulte. 29. Appareil respiratoire. 30. Peau et nutrition. 31. Nutrition et affections neurologiques.