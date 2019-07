Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant

Fonctions cognitives et apprentissages : Neuropsychologie infantile - Diagnostic de dys- : critères d'exclusion - Diagnostic de dys- : critères d'inclusion - Diversité des dys- - Conclusion/Vademecum

Le langage oral : développement typique et pathologique (dysphasies) : Définitions et limites - Organisation structurelle du langage - Aspects développementaux - Dysphasies - Troubles associés et comorbidités - Conclusion/Vademecum

Le geste : aspects normaux et troubles développementaux : Le geste (cognition motrice) - Geste, vision, espace - Habiletés gestuelles : développement - Dyspraxies - Conséquences, personnelles et scolaires : le handicap - Grands axes thérapeutiques - Comorbidités - Conclusion/Vademecum

Mémoires : fonctionnement, développement, déficits : Différents systèmes mnésiques - Mémoires et apprentissages - Substrats cérébraux - Dysmnésies - Conclusion/Vademecum

Attention et fonctions exécutives : Panorama général - Attention aspects normaux et pathologique - Fonctions exécutives : aspects normaux - Syndrome dys-exécutif - Bilan à visée diagnostique - Propositions thérapeutiques - Comorbidités - Conclusion – Évolution et devenirà l'âge adulte/Vademecum

Langage écrit, acquisition et troubles : Introduction - Procédures de reconnaissance des mots : les deux voies de la lecture - Processus phonologiques et aspects développementaux - Processus neurovisuels et aspects développementaux - Autres compétences cognitives sollicitées - Apprendre la langue écrite - Dyslexies - Dyslexies accompagnées - Préconisations générales et évolution - Conclusion/Vademecum

Le nombre : aspects normaux et troubles développementaux : Aspects développementaux - Dyscalculies - Conclusion/Vademecum

Conclusion : La place des différents acteurs - Projet thérapeutique - We have a dream…