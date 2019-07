Neuropsychologie de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui touche environ 60 000 personnes en France, avec 1 500 à 2 000 nouveaux cas par an.

Les troubles neuropsychologiques peuvent tenir une place importante parmi les symptômes de la maladie, et leur traitement représente un enjeu important dans la prise en charge des patients.

Après avoir rappelé dans une première partie les principaux aspects cliniques et thérapeutiques de la sclérose en plaques, cet ouvrage aborde, de façon très complète, les différentes facettes des troubles neuropsychologiques de la sclérose en plaques (cognitifs, thymiques, émotionnels). Il décrit les aspects cliniques de la maladie ainsi que leurs relations avec les données de l'imagerie et leur prise en charge thérapeutique, en se reposant sur une revue critique et très détaillée de la littérature.

Présenté de façon claire et logique, l'ouvrage permet au lecteur de se repérer facilement et d'avoir un résumé des faits les plus importants par les conclusions-synthèses qui terminent chaque grande partie. Pratique, il compte de nombreux exemples, ainsi que les principaux tests et outils de prise en charge.