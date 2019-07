ITEM 89 – UE 4 ; ITEM 90 – UE 4 : Déficit neurologique récent : Déficit moteur et/ou sensitif des membres

ITEM 91 – UE 4 : Compression médullaire non traumatique et syndrome

de la queue de cheval

ITEM 93 – UE 4 : Radiculalgies et syndromes canalaire

ITEM 94 – UE 4 : Neuropathie périphérique

Itel 95 - UE 4 : Polyradiculonévrites (aiguës inflammatoires (syndrome de Guillain-Barré)

ITEM 96 – UE 4 : Myasthénie

ITEM 97 – UE 4 : Migraine, névralgie du trijumeau et algies de la face

ITEM 98 – UE 4 : Céphalée aiguë et chronique

ITEM 99

ITEM 102 – UE 4 : Sclérose en plaques

ITEM 103 – UE 4 : Épilepsie de l'enfant et de l'adulte

ITEM 104 – UE 4 : Maladie de Parkinson

ITEM 105 – UE 4 : Mouvements anormaux

ITEM 106 – UE 4 : Démences

ITEM 107 – UE 4 : Trouble de la marche et de l'équilibre

ITEM 108 – UE 4 : Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte

ITEM 115 – UE 5 : Évaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap moteur, cognitif ou sensoriel

ITEM 118 – UE 5 : Principales techniques de rééducation et de réadaptation

ITEM 131 – UE 5 : Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique

ITEM 132 – UE 5 : Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses

ITEM 296 – UE 9 :Tumeurs intracrâniennes

ITEM 330 – UE 11 : Orientation diagnostique et conduite à tenir devant un traumatisme cranio-facial

ITEM 331 – UE 11 : Coma non traumatique

ITEM 335 – UE 11 : Accidents vasculaires cérébraux

ITEM 336 – UE 11 : Hémorragie méningée

ITEM 337 – UE 11 : Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte

ITEM 338 – UE 11 : État confusionnel et trouble de conscience

Annexe : Anatomie et physiologie du système nerveux, sémiologie et explorations paracliniques en neurologie

Entraînement

Questions isolées

Réponses

Sujets tombés à l'ECNi 2016