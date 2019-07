À la confluence de la neurologie, de la neuropsychologie et de la psychiatrie, la neurologie comportementale est une spécialité qui s'intéresse aux troubles cognitifs, émotionnels et comportementaux dus à des atteintes cérébrales. Elle explore les mécanismes, la base anatomique et les étiologies des dysfonctionnements des fonctions supérieures du cerveau, telles que la mémoire, le langage, la pensée spatiale et le raisonnement.

Conçu dans une approche clinique, cet ouvrage constitue une introduction approfondie à la neurologie du comportement. Après un rappel des bases anatomiques du cerveau, chaque chapitre traite successivement des principaux troubles :

• État confusionnel et troubles de l'attention

• Syndromes frontaux

• Aphasies et syndromes apparentés

• Troubles du traitement spatial

• Agnosies

• Troubles mnésiques

• Syndromes calleux

• Démences

Ces troubles sont d’abord définis, puis passés au crible de l’analyse anatomoclinique afin d’en examiner les causes et l’évolution. Pour chacune de ces pathologies, les techniques d’évaluation sont détaillées en fonction du contexte clinique.

Aussi, cet ouvrage présente un réel intérêt pratique et pédagogique à travers l’étude de nombreux cas cliniques, des propositions de tests adaptés, et de multiples schémas anatomiques et tableaux récapitulatifs.