Neuro-imagerie diagnostique

Le scanner et l’IRM ont complètement révolutionné l’étude morphologique et fonctionnelle du système nerveux, modifiant également l’approche thérapeutique des pathologies cranio-encéphaliques et contribuant aux progrès de la neurochirurgie. Ces techniques, conjuguées aux dernières innovations (imagerie par tenseur de diffusion, tractographie, imagerie fonctionnelle, spectroscopie, angio-IRM dynamique, scanner multibarrette, etc.), mettent à la disposition du radiologue des outils performants, à condition de maîtriser à la fois techniques, données cliniques et pathologies à rechercher. Ce traité a ainsi pour objectif d’établir une synthèse des connaissances de la neuroradiologie diagnostique. Radiologues et cliniciens sont invités à évaluer les apports de l’imagerie neuroradiologique appliquée successivement aux accidents vasculaires cérébraux, aux lésions tumorales, aux dysfonctionnements de la région sellaire et aux autres pathologies cérébrales de nature infectieuse, dégénérative ou congénitale. D’autre part, l’ouvrage éclaire le praticien sur les erreurs diagnostiques, oriente ses interprétations et l’aide à déterminer la technique d’imagerie la plus performante en fonction de la pathologie étudiée. Le succès des deux premières éditions et les avancées permanentes dans ce domaine imposaient une nouvelle édition de ce traité. Fruit d’une collaboration étroite entre spécialistes de renom, riche de plus de 3 500 iconographies, dont plus de 500 nouveaux clichés présentant les dernières techniques (angio-IRM, pet-scan, imagerie de perfusion, imagerie fonctionnelle, spectroscopie, etc.) et de références entièrement à jour des derniers travaux, ce traité constitue la référence française en neuro-imagerie. Il est indispensable pour tous les radiologues et neuroradiologues. Parallèlement, les neurologues et neurochirurgiens y trouveront les clés nécessaires au dialogue pluridisciplinaire. Banque d’images en ligne : l’ensemble des iconographies y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Retrouvez également d’autres fonctionnalités. Pour y accéder, connectez-vous sur www.em-consulte.com/e-complement/4753944 et suivez les instructions pour activer votre accès. Jean-Louis Dietemann, professeur honoraire de l’Université de Strasbourg, ancien chef du service de Neuroradiologie, à l’hôpital de Hautepierre — Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a coordonné cet ouvrage.