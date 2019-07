Néonatologie : bases scientifiques

Partie I Méthodologie, 1 Principes et pratiques de la néonatologie basée sur les preuves, 2 Recommandations relatives à la bonne pratique, 3 Méta-analyses : éléments de lecture critique, 4 Niveau de preuve en recherche qualitative, 5 Mettre en place une démarche de gestion des risques en néonat. Partie II Pharmacologie, 6 Les bases de pharmacologie du dvpmt, 7 Etudes pharmacologiques : principes de base, 8 Prescription sécurisée, 9 Antibiotiques, 10 Rein et médicament. Partie III Interventions, 11 Bases sc. de la réanimation en salle de naissance, 12 Surfactant pulmonaire , 13 Différents modes de ventilation : évidences ?, 14 Le sevrage de la ventilation invasive et non invasive chez le nouveau-né prématuré, 15 Existe-t-il (encore) une place pour la corticothérapie postnatale chez le prématuré ?, 16 Apports hydro-électrolytiques chez le prématuré ; évidences ?, 17 Nutrition parentérale du prématuré : évidences, 18 Nutrition entérale de l’enfant prématuré, 19 Protection cérébrale de l’enfant né prématuré par les corticoïdes..., 20 Bases sc. et niveau de preuve des soins de dvpmt, 21 Interventions précoces chez le nouveau-né à risque de déficits... Bénéfices ? Partie IV Pathologies, 22 Inégalités sociales de la prématurité : évidences ?, 23 Apnées et épisodes de désaturation du prématuré, 24 Syndrome d’inhalation méconiale, 25 Dysplasie bronchopulmonaire, 26 Canal artériel persistant du prématuré, 27 Chocs néonataux, 28 Hernie congénitale diaphragmatique, 29 Métabolisme calcique du nouveau-né, 30 Ictère néonatal à bilirubine libre, 31 Physiopathologie de l’hypoglycémie néonat : évidences pour la prise en charge, 32 Le nouveau-né de mère diabétique, 33 Enquête étiologique devant des hypoglycémies du nouveau-né : quelle maladie métabolique ?, 34 Encéphalopathies d’origines métaboliques à révélation néonatale, 35 Hyperglycémies syndromiques néonatales, 36 Hyperglycémie du nouveau-né prématuré, 37 Dysthyroïdies périnatales, 38 Entérocolite ulcéronécrosante, 39 Physiopathologie des hémorragies intracrâniennes de l’enfant prématuré, 40 Encéphalopathie du prématuré : de la physiopathologie à la neuroprotection, 41 Inflammation et lésions cérébrales du prématuré, 42 Convulsions néonatologiques, 43 Encéphalopathie anoxique-ischémique du nouveau-né à terme, 44 Accidents vasculaires cérébraux à révélation néonatale, 45 Physiopathologie de la paralysie cérébrale de l’enfant, 46 Rétinopathie du prématuré, 47 Méningites bactériennes du nouveau-né, 48 Infection congénitale à CMV, 49 Insuffisance rénale aiguë du nouveau-né, 50 Anémies du prématuré : physiopathol. et évidences pour la transfusion, 51 Thrombopénies foetales et néonat. immunes, 52 Hémostase, thromboses et anticoagulants en néonatologie, 53 Programmation développementale de la santé en période périnatale. Partie V Éthique, 54 Éthique des soins et des traitements à un nouveau-né.