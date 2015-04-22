Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set
20th Edition
Description
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Key Features
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Table of Contents
VOLUME 1
PART I
The Field of Pediatrics
1 OVERVIEW OF PEDIATRICS
2 QUALITY AND SAFETY IN HEALTHCARE FOR CHILDREN
3 ETHICS IN PEDIATRIC CARE
4 CULTURAL ISSUES IN PEDIATRIC CARE
5 MAXIMIZING CHILDREN’S HEALTH: SCREENING, ANTICIPATORY GUIDANCE, AND COUNSELING
PART II
Growth, Development, and Behavior
6 OVERVIEW AND ASSESSMENT OF VARIABILITY
7 COGNITIVE DEVELOPMENT: DOMAINS AND THEORIES
8 ASSESSMENT OF FETAL GROWTH AND DEVELOPMENT
9 THE NEWBORN
10 THE FIRST YEAR
11 THE SECOND YEAR
12 THE PRESCHOOL YEARS
13 MIDDLE CHILDHOOD
14 ADOLESCENCE
15 ASSESSMENT OF GROWTH
16 DEVELOPMENTAL-BEHAVIORAL SCREENING AND SURVEILLANCE
17 CHILDCARE: HOW PEDIATRICIANS CAN SUPPORT CHILDREN AND FAMILIES
18 LOSS, SEPARATION, AND BEREAVEMENT
19 SLEEP MEDICINE
PART III
Behavioral and Psychiatric Disorders
20 ASSESSMENT AND INTERVIEWING
21 PSYCHOLOGICAL TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
22 SOMATIC SYMPTOM AND RELATED DISORDERS
23 RUMINATION AND PICA
24 MOTOR DISORDERS AND HABITS
25 ANXIETY DISORDERS
26 MOOD DISORDERS
27 SUICIDE AND ATTEMPTED SUICIDE
28 EATING DISORDERS
29 DISRUPTIVE, IMPULSE-CONTROL, AND CONDUCT DISORDERS
30 AUTISM SPECTRUM DISORDER
31 CHILDHOOD PSYCHOSES
PART IV
Learning Disorders
32 NEURODEVELOPMENTAL FUNCTION AND DYSFUNCTION IN THE SCHOOL-AGE CHILD
33 ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER
34 DYSLEXIA
35 LANGUAGE DEVELOPMENT AND COMMUNICATION DISORDERS
36 INTELLECTUAL DISABILITY
PART V
Children with Special Needs
37 ADOPTION
38 FOSTER AND KINSHIP CARE
39 IMPACT OF VIOLENCE ON CHILDREN
40 ABUSED AND NEGLECTED CHILDREN
41 FAILURE TO THRIVE
42 CHRONIC ILLNESS IN CHILDHOOD
43 PEDIATRIC PALLIATIVE CARE
PART VI
Nutrition
44 NUTRITIONAL REQUIREMENTS
45 FEEDING HEALTHY INFANTS, CHILDREN, AND ADOLESCENTS
46 NUTRITION, FOOD SECURITY, AND HEALTH
47 OVERWEIGHT AND OBESITY
48 VITAMIN A DEFICIENCIES AND EXCESS
49 VITAMIN B COMPLEX DEFICIENCIES AND EXCESS
50 VITAMIN C (ASCORBIC ACID)
51 RICKETS AND HYPERVITAMINOSIS D
52 VITAMIN E DEFICIENCY
53 VITAMIN K DEFICIENCY
54 MICRONUTRIENT MINERAL DEFICIENCIES
PART VII
Fluid and Electrolyte Disorders
55 ELECTROLYTE AND ACID-BASE DISORDERS
56 MAINTENANCE AND REPLACEMENT THERAPY
57 DEFICIT THERAPY
58 FLUID AND ELECTROLYTE TREATMENT OF SPECIFIC DISORDERS
PART VIII
Pediatric Drug Therapy
59 PEDIATRIC PHARMACOGENETICS, PHARMACOGENOMICS, AND PHARMACOPROTEOMICS
60 PRINCIPLES OF DRUG THERAPY
61 ANESTHESIA, PERIOPERATIVE CARE, AND SEDATION
62 PEDIATRIC PAIN MANAGEMENT
63 POISONING
64 COMPLEMENTARY THERAPIES AND INTEGRATIVE MEDICINE
PART IX
The Acutely Ill Child
65 EVALUATION OF THE SICK CHILD IN THE OFFICE AND CLINIC
66 EMERGENCY MEDICAL SERVICES FOR CHILDREN
67 PEDIATRIC EMERGENCIES AND RESUSCITATION
68 NEUROLOGIC EMERGENCIES AND STABILIZATION
69 SYNCOPE
70 SHOCK
71 RESPIRATORY DISTRESS AND FAILURE
72 ACUTE CARE OF THE VICTIM OF MULTIPLE TRAUMA
73 ALTITUDE-ASSOCIATED ILLNESS IN CHILDREN (ACUTE MOUNTAIN SICKNESS)
74 DROWNING AND SUBMERSION INJURY
75 BURN INJURIES
76 COLD INJURIES
PART X
Human Genetics
77 INTEGRATION OF GENETICS INTO PEDIATRIC PRACTICE
78 THE GENETIC APPROACH IN PEDIATRIC MEDICINE
79 THE HUMAN GENOME
80 PATTERNS OF GENETIC TRANSMISSION
81 CYTOGENETICS
82 GENETICS OF COMMON DISORDERS
83 GENETIC APPROACHES TO RARE AND UNDIAGNOSED DISEASES
PART XI
Metabolic Disorders
84 AN APPROACH TO INBORN ERRORS OF METABOLISM
85 DEFECTS IN METABOLISM OF AMINO ACIDS
86 DEFECTS IN METABOLISM OF LIPIDS
87 DEFECTS IN METABOLISM OF CARBOHYDRATES
88 MUCOPOLYSACCHARIDOSES
89 DISORDERS OF PURINE AND PYRIMIDINE METABOLISM
90 HUTCHINSON-GILFORD PROGERIA SYNDROME
91 THE PORPHYRIAS
92 HYPOGLYCEMIA
PART XII
The Fetus and the Neonatal Infant
93 OVERVIEW OF MORTALITY AND MORBIDITY
94 THE NEWBORN INFANT
95 HIGH-RISK PREGNANCIES
96 THE FETUS
97 THE HIGH-RISK INFANT
98 CLINICAL MANIFESTATIONS OF DISEASES IN THE NEWBORN PERIOD
99 NERVOUS SYSTEM DISORDERS
100 DELIVERY ROOM EMERGENCIES
101 RESPIRATORY TRACT DISORDERS
102 DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS
103 BLOOD DISORDERS
104 GENITOURINARY SYSTEM
105 THE UMBILICUS
106 METABOLIC DISTURBANCES
107 THE ENDOCRINE SYSTEM
108 DYSMORPHOLOGY
109 INFECTIONS OF THE NEONATAL INFANT
PART XIII
Adolescent Medicine
110 ADOLESCENT DEVELOPMENT
111 THE EPIDEMIOLOGY OF ADOLESCENT HEALTH PROBLEMS
112 DELIVERY OF HEALTHCARE TO ADOLESCENTS
113 VIOLENT BEHAVIOR
114 SUBSTANCE ABUSE
115 THE BREAST
116 MENSTRUAL PROBLEMS
117 CONTRACEPTION
118 ADOLESCENT PREGNANCY
119 ADOLESCENT RAPE
120 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
121 CHRONIC FATIGUE SYNDROME
Immunology
Section 1 EVALUATION OF THE IMMUNE SYSTEM
122 EVALUATION OF SUSPECTED IMMUNODEFICIENCY
Section 2 THE T-, B-, AND NK-CELL SYSTEMS
123 T LYMPHOCYTES, B LYMPHOCYTES, AND NATURAL KILLER CELLS
124 PRIMARY DEFECTS OF ANTIBODY PRODUCTION
125 PRIMARY DEFECTS OF CELLULAR IMMUNITY
126 PRIMARY COMBINED ANTIBODY AND CELLULAR IMMUNODEFICIENCIES
Section 3 THE PHAGOCYTIC SYSTEM
127 NEUTROPHILS
128 MONOCYTES, MACROPHAGES, AND DENDRITIC CELLS
129 EOSINOPHILS
130 DISORDERS OF PHAGOCYTE FUNCTION
131 LEUKOPENIA
132 LEUKOCYTOSIS
Section 4 THE COMPLEMENT SYSTEM
133 THE COMPLEMENT SYSTEM
134 DISORDERS OF THE COMPLEMENT SYSTEM
Section 5 HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
135 PRINCIPLES AND CLINICAL INDICATIONS OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
136 HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FROM ALTERNATIVE SOURCES AND DONORS
137 GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE, REJECTION, AND VENOOCCLUSIVE DISEASE
138 INFECTIOUS COMPLICATIONS OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
139 LATE EFFECTS OF HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
PART XV
Allergic Disorders
140 ALLERGY AND THE IMMUNOLOGIC BASIS OF ATOPIC DISEASE
141 DIAGNOSIS OF ALLERGIC DISEASE
142 PRINCIPLES OF TREATMENT OF ALLERGIC DISEASE
143 ALLERGIC RHINITIS
144 CHILDHOOD ASTHMA
145 ATOPIC DERMATITIS (ATOPIC ECZEMA)
146 INSECT ALLERGY
147 OCULAR ALLERGIES
148 URTICARIA (HIVES) AND ANGIOEDEMA
149 ANAPHYLAXIS
150 SERUM SICKNESS
151 FOOD ALLERGY AND ADVERSE REACTIONS TO FOODS
152 ADVERSE REACTIONS TO DRUGS
Rheumatic Diseases of Childhood
153 EVALUATION OF SUSPECTED RHEUMATIC DISEASE
154 TREATMENT OF RHEUMATIC DISEASES
155 JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
156 ANKYLOSING SPONDYLITIS AND OTHER SPONDYLOARTHRITIDES
157 REACTIVE AND POSTINFECTIOUS ARTHRITIS
158 SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
159 JUVENILE DERMATOMYOSITIS
160 SCLERODERMA AND RAYNAUD PHENOMENON
161 BEHÇET DISEASE
162 SJÖGREN SYNDROME
163 HEREDITARY PERIODIC FEVER SYNDROMES AND OTHER SYSTEMIC AUTOINFLAMMATORY DISEASES
164 AMYLOIDOSIS
165 SARCOIDOSIS
166 KAWASAKI DISEASE
167 VASCULITIS SYNDROMES
168 MUSCULOSKELETAL PAIN SYNDROMES
169 MISCELLANEOUS CONDITIONS ASSOCIATED WITH ARTHRITIS
PART XVII
Infectious Diseases
Section 1 GENERAL CONSIDERATIONS
170 DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY
171 THE MICROBIOME AND PEDIATRIC HEALTH
Section 2 PREVENTIVE MEASURES
172 IMMUNIZATION PRACTICES
173 INFECTION PREVENTION AND CONTROL
174 CHILDCARE AND COMMUNICABLE DISEASES
175 HEALTH ADVICE FOR CHILDREN TRAVELING INTERNATIONALLY
176 FEVER
177 FEVER WITHOUT A FOCUS
178 INFECTIONS IN IMMUNOCOMPROMISED PERSONS
179 INFECTION ASSOCIATED WITH MEDICAL DEVICES
Section 3 ANTIBIOTIC THERAPY
180 PRINCIPLES OF ANTIBACTERIAL THERAPY
Section 4 GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS
181 STAPHYLOCOCCUS
182 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOCOCCUS)
183 GROUP A STREPTOCOCCUS
184 GROUP B STREPTOCOCCUS
185 NON–GROUP A OR B STREPTOCOCCI
186 ENTEROCOCCUS
187 DIPHTHERIA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE)
188 LISTERIA MONOCYTOGENES
189 ACTINOMYCES
190 NOCARDIA
Section 5 GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS
191 NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOCOCCUS)
192 NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCCUS)
193 KINGELLA KINGAE
194 HAEMOPHILUS INFLUENZAE
195 CHANCROID (HAEMOPHILUS DUCREYI)
196 MORAXELLA CATARRHALIS
197 PERTUSSIS (BORDETELLA PERTUSSIS AND BORDETELLA PARAPERTUSSIS)
198 SALMONELLA
199 SHIGELLA
200 ESCHERICHIA COLI
201 CHOLERA
202 CAMPYLOBACTER
203 YERSINIA
204 AEROMONAS AND PLESIOMONAS
205 PSEUDOMONAS, BURKHOLDERIA, AND STENOTROPHOMONAS
206 TULAREMIA (FRANCISELLA TULARENSIS)
207 BRUCELLA
208 LEGIONELLA
209 BARTONELLA
Section 6 ANAEROBIC BACTERIAL INFECTIONS
210 BOTULISM (CLOSTRIDIUM BOTULINUM)
211 TETANUS (CLOSTRIDIUM TETANI)
212 CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION
213 OTHER ANAEROBIC INFECTIONS
Section 7 MYCOBACTERIAL INFECTIONS
214 PRINCIPLES OF ANTIMYCOBACTERIAL THERAPY
215 TUBERCULOSIS (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS)
216 HANSEN DISEASE (MYCOBACTERIUM LEPRAE)
217 NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA
Section 8 SPIROCHETAL INFECTIONS
218 SYPHILIS (TREPONEMA PALLIDUM)
219 NONVENEREAL TREPONEMAL INFECTIONS
220 LEPTOSPIRA
221 RELAPSING FEVER (BORRELIA)
222 LYME DISEASE (BORRELIA BURGDORFERI)
Section 9 MYCOPLASMAL INFECTIONS
223 MYCOPLASMA PNEUMONIAE,
224 GENITAL MYCOPLASMAS (MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, AND UREAPLASMA
UREALYTICUM)
Section 10 CHLAMYDIAL INFECTIONS
225 CHLAMYDIA (CHLAMYDOPHILA) PNEUMONIAE
226 CHLAMYDIA TRACHOMATIS
227 PSITTACOSIS (CHLAMYDIA PSITTACI)
Section 11 RICKETTSIAL INFECTIONS
228 SPOTTED FEVER GROUP RICKETTSIOSES
229 SCRUB TYPHUS (ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI)
230 TYPHUS GROUP RICKETTSIOSES,
231 EHRLICHIOSIS AND ANAPLASMOSIS
232 Q FEVER (COXIELLA BURNETII)
Section 12 FUNGAL INFECTIONS
233 PRINCIPLES OF ANTIFUNGAL THERAPY
234 CANDIDA
235 CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
236 MALASSEZIA
237 ASPERGILLUS
238 HISTOPLASMOSIS (HISTOPLASMA CAPSULATUM)
239 BLASTOMYCOSIS (BLASTOMYCES DERMATITIDIS)
240 COCCIDIOIDOMYCOSIS (COCCIDIOIDES SPECIES)
241 PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS
242 SPOROTRICHOSIS (SPOROTHRIX SCHENCKII)
243 ZYGOMYCOSIS (MUCORMYCOSIS)
244 PNEUMOCYSTIS JIROVECI
Section 13 VIRAL INFECTIONS
245 PRINCIPLES OF ANTIVIRAL THERAPY
246 MEASLES
247 RUBELLA
248 MUMPS
249 POLIOVIRUSES
250 NONPOLIO ENTEROVIRUSES
251 PARVOVIRUSES
252 HERPES SIMPLEX VIRUS
253 VARICELLA-ZOSTER VIRUS
254 EPSTEIN-BARR VIRUS
255 CYTOMEGALOVIRUS
256 ROSEOLA (HUMAN HERPESVIRUSES 6 AND 7)
257 HUMAN HERPESVIRUS 8
258 INFLUENZA VIRUSES
259 PARAINFLUENZA VIRUSES
260 RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS
261 HUMAN METAPNEUMOVIRUS
262 ADENOVIRUSES
263 RHINOVIRUSES
264 CORONAVIRUSES
265 ROTAVIRUSES, CALICIVIRUSES, AND ASTROVIRUSES
266 HUMAN PAPILLOMAVIRUSES
267 ARBOVIRAL INFECTIONS IN NORTH AMERICA
268 ARBOVIRAL INFECTIONS OUTSIDE NORTH AMERICA
269 DENGUE FEVER AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
270 YELLOW FEVER
271 EBOLA AND OTHER VIRAL HEMORRHAGIC FEVERS
272 LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS VIRUS
273 HANTAVIRUS PULMONARY SYNDROME
274 RABIES
275 POLYOMAVIRUSES
276 ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)
277 HUMAN T-LYMPHOTROPIC VIRUSES (1 AND 2)
278 TRANSMISSIBLE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES
Section 14 ANTIPARASITIC THERAPY
279 PRINCIPLES OF ANTIPARASITIC THERAPY
Section 15 PROTOZOAN DISEASES
280 PRIMARY AMEBIC MENINGOENCEPHALITIS
281 AMEBIASIS
282 GIARDIASIS AND BALANTIDIASIS
283 CRYPTOSPORIDIUM, ISOSPORA, CYCLOSPORA, AND MICROSPORIDIA
284 TRICHOMONIASIS (TRICHOMONAS VAGINALIS)
285 LEISHMANIASIS (LEISHMANIA)
286 AFRICAN TRYPANOSOMIASIS (SLEEPING SICKNESS; TRYPANOSOMA BRUCEI COMPLEX)
287 AMERICAN TRYPANOSOMIASIS (CHAGAS DISEASE; TRYPANOSOMA CRUZI)
288 MALARIA (PLASMODIUM)
289 BABESIOSIS (BABESIA)
290 TOXOPLASMOSIS (TOXOPLASMA GONDII)
Section 16 HELMINTHIC DISEASES
291 ASCARIASIS (ASCARIS LUMBRICOIDES)
292 HOOKWORMS (NECATOR AMERICANUS AND ANCYLOSTOMA SPP.)
293 TRICHURIASIS (TRICHURIS TRICHIURA)
294 ENTEROBIASIS (ENTEROBIUS VERMICULARIS)
295 STRONGYLOIDIASIS (STRONGYLOIDES STERCORALIS)
296 LYMPHATIC FILARIASIS (BRUGIA MALAYI, BRUGIA TIMORI, AND WUCHERERIA BANCROFTI), 1739
297 OTHER TISSUE NEMATODES
298 TOXOCARIASIS (VISCERAL AND OCULAR LARVA MIGRANS)
299 TRICHINELLOSIS (TRICHINELLA SPIRALIS)
300 SCHISTOSOMIASIS (SCHISTOSOMA)
301 FLUKES (LIVER, LUNG, AND INTESTINAL)
302 ADULT TAPEWORM INFECTIONS
303 CYSTICERCOSIS
304 ECHINOCOCCOSIS (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AND ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS)
VOLUME 2
PART XVIII
The Digestive System
Section 1 CLINICAL MANIFESTATIONS OF GASTROINTESTINAL DISEASE
305 NORMAL DIGESTIVE TRACT PHENOMENA
306 MAJOR SYMPTOMS AND SIGNS OF DIGESTIVE TRACT DISORDERS
Section 2 THE ORAL CAVITY
307 DEVELOPMENT AND DEVELOPMENTAL ANOMALIES OF THE TEETH
308 DISORDERS OF THE ORAL CAVITY ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIONS
309 MALOCCLUSION
310 CLEFT LIP AND PALATE
311 SYNDROMES WITH ORAL MANIFESTATIONS
312 DENTAL CARIES
313 PERIODONTAL DISEASES
314 DENTAL TRAUMA
315 COMMON LESIONS OF THE ORAL SOFT TISSUES
316 DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS AND JAWS
317 DIAGNOSTIC RADIOLOGY IN DENTAL ASSESSMENT
Section 3 THE ESOPHAGUS
318 EMBRYOLOGY, ANATOMY, AND FUNCTION OF THE ESOPHAGUS
319 CONGENITAL ANOMALIES
320 OBSTRUCTING AND MOTILITY DISORDERS OF THE ESOPHAGUS
321 DYSMOTILITY
322 HIATAL HERNIA
323 GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
324 EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS AND NON–GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ESOPHAGITIS
325 ESOPHAGEAL PERFORATION
326 ESOPHAGEAL VARICES
327 INGESTIONS
Section 4 STOMACH AND INTESTINES
328 NORMAL DEVELOPMENT, STRUCTURE, AND FUNCTION
329 PYLORIC STENOSIS AND OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF THE STOMACH
330 INTESTINAL ATRESIA, STENOSIS, AND MALROTATION
331 INTESTINAL DUPLICATIONS, MECKEL DIVERTICULUM, AND OTHER REMNANTS OF THE OMPHALOMESENTERIC DUCT
332 MOTILITY DISORDERS AND HIRSCHSPRUNG DISEASE
333 ILEUS, ADHESIONS, INTUSSUSCEPTION, AND CLOSED-LOOP OBSTRUCTIONS
335 PEPTIC ULCER DISEASE IN CHILDREN
336 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
337 EOSINOPHILIC GASTROENTERITIS
338 DISORDERS OF MALABSORPTION
339 INTESTINAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN WITH INTESTINAL FAILURE
340 ACUTE GASTROENTERITIS IN CHILDREN
341 CHRONIC DIARRHEA
342 FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN (NONORGANIC CHRONIC ABDOMINAL PAIN)
343 ACUTE APPENDICITIS
344 SURGICAL CONDITIONS OF THE ANUS AND RECTUM
345 TUMORS OF THE DIGESTIVE TRACT
346 INGUINAL HERNIAS
Section 5 EXOCRINE PANCREAS
347 EMBRYOLOGY, ANATOMY, AND PHYSIOLOGY
348 PANCREATIC FUNCTION TESTS
349 DISORDERS OF THE EXOCRINE PANCREAS
350 TREATMENT OF PANCREATIC INSUFFICIENCY
351 PANCREATITIS
352 PSEUDOCYST OF THE PANCREAS
353 PANCREATIC TUMORS
Section 6 THE LIVER AND BILIARY SYSTEM
354 MORPHOGENESIS OF THE LIVER AND BILIARY SYSTEM
355 MANIFESTATIONS OF LIVER DISEASE
356 CHOLESTASIS
357 METABOLIC DISEASES OF THE LIVER
358 VIRAL HEPATITIS
359 LIVER ABSCESS
360 LIVER DISEASE ASSOCIATED WITH SYSTEMIC DISORDERS
361 MITOCHONDRIAL HEPATOPATHIES
362 AUTOIMMUNE HEPATITIS
363 DRUG- AND TOXIN-INDUCED LIVER INJURY
364 FULMINANT HEPATIC FAILURE
365 CYSTIC DISEASES OF THE BILIARY TRACT AND LIVER
366 DISEASES OF THE GALLBLADDER
367 PORTAL HYPERTENSION AND VARICES
368 LIVER TRANSPLANTATION
Section 7 PERITONEUM
369 MALFORMATIONS
370 ASCITES
371 PERITONITIS
372 EPIGASTRIC HERNIA
PART XIX
Respiratory System
Section 1 DEVELOPMENT AND FUNCTION
373 RESPIRATORY PATHOPHYSIOLOGY AND REGULATION
374 DIAGNOSTIC APPROACH TO RESPIRATORY DISEASE
375 SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME
Section 2 DISORDERS OF THE RESPIRATORY TRACT
376 CONGENITAL DISORDERS OF THE NOSE
377 ACQUIRED DISORDERS OF THE NOSE
378 NASAL POLYPS
379 THE COMMON COLD
380 SINUSITIS
381 ACUTE PHARYNGITIS
382 RETROPHARYNGEAL ABSCESS, LATERAL PHARYNGEAL (PARAPHARYNGEAL) ABSCESS, AND PERITONSILLAR CELLULITIS/ABSCESS
383 TONSILS AND ADENOIDS
384 CHRONIC OR RECURRENT RESPIRATORY SYMPTOMS
385 ACUTE INFLAMMATORY UPPER AIRWAY OBSTRUCTION (CROUP, EPIGLOTTITIS, LARYNGITIS, AND BACTERIAL TRACHEITIS)
387 FOREIGN BODIES IN THE AIRWAY
388 LARYNGOTRACHEAL STENOSIS AND SUBGLOTTIC STENOSIS
389 BRONCHOMALACIA AND TRACHEOMALACIA
390 NEOPLASMS OF THE LARYNX, TRACHEA, AND BRONCHI
391 WHEEZING, BRONCHIOLITIS, AND BRONCHITIS
392 EMPHYSEMA AND OVERINFLATION
393 α1-ANTITRYPSIN DEFICIENCY AND EMPHYSEMA
394 OTHER DISTAL AIRWAY DISEASES
395 CONGENITAL DISORDERS OF THE LUNG
396 PULMONARY EDEMA
397 ASPIRATION SYNDROMES
398 CHRONIC RECURRENT ASPIRATION
399 IMMUNE AND INFLAMMATORY LUNG DISEASE
400 COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
401 BRONCHIECTASIS
402 PULMONARY ABSCESS
403 CYSTIC FIBROSIS
404 PRIMARY CILIARY DYSKINESIA (IMMOTILE CILIA SYNDROME, KARTAGENER SYNDROME)
405 DIFFUSE LUNG DISEASES IN CHILDHOOD
406 PULMONARY HEMOSIDEROSIS
407 PULMONARY EMBOLISM, INFARCTION, AND HEMORRHAGE
408 ATELECTASIS
409 PULMONARY TUMORS
410 PLEURISY, PLEURAL EFFUSIONS, AND EMPYEMA
411 PNEUMOTHORAX
412 PNEUMOMEDIASTINUM
413 HYDROTHORAX
414 HEMOTHORAX
415 CHYLOTHORAX
416 BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA
417 SKELETAL DISEASES INFLUENCING PULMONARY FUNCTION
418 CHRONIC SEVERE RESPIRATORY INSUFFICIENCY
419 EXTRAPULMONARY DISEASES WITH PULMONARY MANIFESTATIONS
PART XX
The Cardiovascular System
Section 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
420 CARDIAC DEVELOPMENT
421 THE FETAL TO NEONATAL CIRCULATORY TRANSITION
Section 2 EVALUATION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
422 HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION
423 LABORATORY EVALUATION
Section 3 CONGENITAL HEART DISEASE
424 EPIDEMIOLOGY AND GENETIC BASIS OF CONGENITAL HEART DISEASE
425 EVALUATION AND SCREENING OF THE INFANT OR CHILD WITH CONGENITAL HEART DISEASE
426 ACYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE: LEFT-TO-RIGHT SHUNT LESIONS
427 ACYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE: OBSTRUCTIVE LESIONS
428 ACYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE: REGURGITANT LESIONS
429 CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE: EVALUATION OF THE CRITICALLY ILL NEONATE WITH CYANOSIS AND RESPIRATORY DISTRESS
430 CYANOTIC CONGENITAL HEART LESIONS: LESIONS ASSOCIATED WITH DECREASED PULMONARY BLOOD FLOW
431 CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE: LESIONS ASSOCIATED WITH INCREASED PULMONARY BLOOD FLOW
432 OTHER CONGENITAL HEART AND VASCULAR MALFORMATIONS
433 PULMONARY HYPERTENSION
434 GENERAL PRINCIPLES OF TREATMENT OF CONGENITAL HEART DISEASE
Section 4 CARDIAC ARRHYTHMIAS
435 DISTURBANCES OF RATE AND RHYTHM OF THE HEART
436 SUDDEN DEATH
Section 5 ACQUIRED HEART DISEASE
437 INFECTIVE ENDOCARDITIS
438 RHEUMATIC HEART DISEASE
Section 6 DISEASES OF THE MYOCARDIUM AND PERICARDIUM
439 DISEASES OF THE MYOCARDIUM
440 DISEASES OF THE PERICARDIUM
441 TUMORS OF THE HEART
Section 7 CARDIAC THERAPEUTICS
442 HEART FAILURE
443 PEDIATRIC HEART AND HEART-LUNG TRANSPLANTATION
Section 8 DISEASES OF THE PERIPHERAL VASCULAR SYSTEM
444 DISEASES OF THE BLOOD VESSELS (ANEURYSMS AND FISTULAS)
445 SYSTEMIC HYPERTENSION
PART XXI
Diseases of the Blood
Section 1 THE HEMATOPOIETIC SYSTEM
446 DEVELOPMENT OF THE HEMATOPOIETIC SYSTEM
447 THE ANEMIAS
Section 2 ANEMIAS OF INADEQUATE PRODUCTION
448 CONGENITAL HYPOPLASTIC ANEMIA (DIAMONDBLACKFAN ANEMIA)
449 PEARSON SYNDROME
450 ACQUIRED PURE RED BLOOD CELL ANEMIA
451 ANEMIA OF CHRONIC DISEASE AND RENAL DISEASE
452 CONGENITAL DYSERYTHROPOIETIC ANEMIAS
453 PHYSIOLOGIC ANEMIA OF INFANCY
454 MEGALOBLASTIC ANEMIAS
455 IRON-DEFICIENCY ANEMIA
456 OTHER MICROCYTIC ANEMIAS
Section 3 HEMOLYTIC ANEMIAS
457 DEFINITIONS AND CLASSIFICATION OF HEMOLYTIC ANEMIAS
458 HEREDITARY SPHEROCYTOSIS
459 HEREDITARY ELLIPTOCYTOSIS
460 HEREDITARY STOMATOCYTOSIS
461 PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA AND ACANTHOCYTOSIS
462 HEMOGLOBINOPATHIES
463 ENZYMATIC DEFECTS
464 HEMOLYTIC ANEMIAS RESULTING FROM EXTRACELLULAR FACTORS—IMMUNE HEMOLYTIC ANEMIAS
465 HEMOLYTIC ANEMIAS SECONDARY TO OTHER EXTRACELLULAR FACTORS
Section 4 POLYCYTHEMIA (ERYTHROCYTOSIS)
466 POLYCYTHEMIA
467 NON-CLONAL POLYCYTHEMIA
Section 5 THE PANCYTOPENIAS
468 THE INHERITED PANCYTOPENIAS
469 THE ACQUIRED PANCYTOPENIAS
Section 6 BLOOD COMPONENT TRANSFUSIONS
470 RED BLOOD CELL TRANSFUSIONS AND ERYTHROPOIETIN THERAPY
471 PLATELET TRANSFUSIONS
472 NEUTROPHIL (GRANULOCYTE) TRANSFUSIONS
473 PLASMA TRANSFUSIONS
474 RISKS OF BLOOD TRANSFUSIONS
Section 7 HEMORRHAGIC AND THROMBOTIC DISEASES
475 HEMOSTASIS
476 HEREDITARY CLOTTING FACTOR DEFICIENCIES (BLEEDING DISORDERS)
477 VON WILLEBRAND DISEASE
478 HEREDITARY PREDISPOSITION TO THROMBOSIS
479 THROMBOTIC DISORDERS IN CHILDREN
480 POSTNEONATAL VITAMIN K DEFICIENCY
481 LIVER DISEASE
482 ACQUIRED INHIBITORS OF COAGULATION
483 DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION
484 PLATELET AND BLOOD VESSEL DISORDERS
Section 8 THE SPLEEN
485 ANATOMY AND FUNCTION OF THE SPLEEN
486 SPLENOMEGALY
487 HYPOSPLENISM, SPLENIC TRAUMA, AND SPLENECTOMY
Section 9 THE LYMPHATIC SYSTEM
488 ANATOMY AND FUNCTION OF THE LYMPHATIC SYSTEM
489 ABNORMALITIES OF LYMPHATIC VESSELS
490 LYMPHADENOPATHY
PART XXII
Cancer and Benign Tumors
491 EPIDEMIOLOGY OF CHILDHOOD AND ADOLESCENT CANCER
492 MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY OF CANCER
493 PRINCIPLES OF DIAGNOSIS
494 PRINCIPLES OF TREATMENT
495 THE LEUKEMIAS
496 LYMPHOMA
497 BRAIN TUMORS IN CHILDHOOD
498 NEUROBLASTOMA
499 NEOPLASMS OF THE KIDNEY
500 SOFT TISSUE SARCOMAS
501 NEOPLASMS OF BONE
502 RETINOBLASTOMA
503 GONADAL AND GERM CELL NEOPLASMS
504 NEOPLASMS OF THE LIVER
505 BENIGN VASCULAR TUMORS
506 RARE TUMORS
507 HISTIOCYTOSIS SYNDROMES OF CHILDHOOD
PART XXIII
Nephrology
Section 1 GLOMERULAR DISEASE
508 INTRODUCTION TO GLOMERULAR DISEASES
Section 2 CONDITIONS PARTICULARLY ASSOCIATED WITH HEMATURIA
509 CLINICAL EVALUATION OF THE CHILD WITH HEMATURIA
510 ISOLATED GLOMERULAR DISEASES WITH RECURRENT GROSS HEMATURIA
511 GLOMERULONEPHRITIS ASSOCIATED WITH INFECTIONS
512 MEMBRANOUS NEPHROPATHY
513 MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS
514 GLOMERULONEPHRITIS ASSOCIATED WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
515 HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA NEPHRITIS
516 RAPIDLY PROGRESSIVE (CRESCENTIC) GLOMERULONEPHRITIS
517 GOODPASTURE DISEASE
518 HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME
519 UPPER URINARY TRACT CAUSES OF HEMATURIA
520 HEMATOLOGIC DISEASES CAUSING HEMATURIA
521 ANATOMIC ABNORMALITIES ASSOCIATED WITH HEMATURIA
522 LOWER URINARY TRACT CAUSES OF HEMATURIA
Section 3 CONDITIONS PARTICULARLY ASSOCIATED WITH PROTEINURIA
523 INTRODUCTION TO THE CHILD WITH PROTEINURIA
524 TRANSIENT PROTEINURIA
525 ORTHOSTATIC (POSTURAL) PROTEINURIA
526 FIXED PROTEINURIA
527 NEPHROTIC SYNDROME
Section 4 TUBULAR DISORDERS
528 TUBULAR FUNCTION
529 RENAL TUBULAR ACIDOSIS
530 NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS
531 BARTTER AND GITELMAN SYNDROMES AND OTHER INHERITED TUBULAR TRANSPORT ABNORMALITIES
532 TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS
Section 5 ACUTE KIDNEY INJURY AND CHRONIC KIDNEY DISEASE
533 TOXIC NEPHROPATHY
534 CORTICAL NECROSIS
535 RENAL FAILURE
536 RENAL TRANSPLANTATION
PART XXIV
Urologic Disorders in Infants and Children
537 CONGENITAL ANOMALIES AND DYSGENESIS OF THE KIDNEYS
538 URINARY TRACT INFECTIONS
539 VESICOURETERAL REFLUX
540 OBSTRUCTION OF THE URINARY TRACT
541 ANOMALIES OF THE BLADDER
542 NEUROPATHIC BLADDER
543 ENURESIS AND VOIDING DYSFUNCTION
544 ANOMALIES OF THE PENIS AND URETHRA
545 DISORDERS AND ANOMALIES OF THE SCROTAL CONTENTS
546 TRAUMA TO THE GENITOURINARY TRACT
547 URINARY LITHIASIS
PART XXV
Gynecologic Problems of Childhood
548 HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION
549 VULVOVAGINITIS
550 BLEEDING
551 BREAST CONCERNS
552 POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND HIRSUTISM
553 NEOPLASMS AND ADOLESCENT SCREENING FOR HUMAN PAPILLOMAVIRUS
554 VULVOVAGINAL AND MÜLLERIAN ANOMALIES
555 GYNECOLOGIC CARE FOR GIRLS WITH SPECIAL NEEDS
PART XXVI
The Endocrine System
Section 1 DISORDERS OF THE HYPOTHALAMUS AND PITUITARY GLAND
556 HORMONES OF THE HYPOTHALAMUS AND PITUITARY
557 HYPOPITUITARISM
558 DIABETES INSIPIDUS
559 OTHER ABNORMALITIES OF ARGININE VASOPRESSIN METABOLISM AND ACTION
560 HYPERPITUITARISM, TALL STATURE, AND OVERGROWTH SYNDROMES
561 PHYSIOLOGY OF PUBERTY
562 DISORDERS OF PUBERTAL DEVELOPMENT
Section 2 DISORDERS OF THE THYROID GLAND
563 THYROID DEVELOPMENT AND PHYSIOLOGY
564 DEFECTS OF THYROXINE-BINDING GLOBULIN
565 HYPOTHYROIDISM
566 THYROIDITIS
567 GOITER
568 HYPERTHYROIDISM
569 CARCINOMA OF THE THYROID
Section 3 DISORDERS OF THE PARATHYROID GLAND
570 HORMONES AND PEPTIDES OF CALCIUM HOMEOSTASIS AND BONE METABOLISM
571 HYPOPARATHYROIDISM
572 PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM (ALBRIGHT HEREDITARY OSTEODYSTROPHY)
573 HYPERPARATHYROIDISM
Section 4 DISORDERS OF THE ADRENAL GLAND
574 PHYSIOLOGY OF THE ADRENAL GLAND
575 ADRENOCORTICAL INSUFFICIENCY
576 CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA AND RELATED DISORDERS
577 CUSHING SYNDROME
578 PRIMARY ALDOSTERONISM
579 ADRENOCORTICAL TUMORS
580 PHEOCHROMOCYTOMA
581 ADRENAL MASSES
Section 5 DISORDERS OF THE GONADS
582 DEVELOPMENT AND FUNCTION OF THE GONADS
583 HYPOFUNCTION OF THE TESTES
584 PSEUDOPRECOCITY RESULTING FROM TUMORS OF THE TESTES
585 GYNECOMASTIA
586 HYPOFUNCTION OF THE OVARIES
587 PSEUDOPRECOCITY RESULTING FROM LESIONS OF THE OVARY
588 DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT
Section 6 DIABETES MELLITUS IN CHILDREN
589 DIABETES MELLITUS
PART XXVII
The Nervous System
590 NEUROLOGIC EVALUATION
591 CONGENITAL ANOMALIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
592 DEFORMATIONAL PLAGIOCEPHALY
593 SEIZURES IN CHILDHOOD
594 CONDITIONS THAT MIMIC SEIZURES
595 HEADACHES
596 NEUROCUTANEOUS SYNDROMES
597 MOVEMENT DISORDERS
598 ENCEPHALOPATHIES
599 NEURODEGENERATIVE DISORDERS OF CHILDHOOD
600 DEMYELINATING DISORDERS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
601 PEDIATRIC STROKE
602 CENTRAL NERVOUS SYSTEM VASCULITIS
603 CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS
604 BRAIN ABSCESS
605 IDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION/PSEUDOTUMOR CEREBRI
606 SPINAL CORD DISORDERS
PART XXVIII
Neuromuscular Disorders
607 EVALUATION AND INVESTIGATION
608 DEVELOPMENTAL DISORDERS OF MUSCLE
609 MUSCULAR DYSTROPHIES
610 ENDOCRINE AND TOXIC MYOPATHIES
611 METABOLIC MYOPATHIES
612 DISORDERS OF NEUROMUSCULAR TRANSMISSION AND OF MOTOR NEURONS
613 HEREDITARY MOTOR-SENSORY NEUROPATHIES
614 TOXIC NEUROPATHIES
615 AUTONOMIC NEUROPATHIES
616 GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME
617 BELL PALSY
PART XXIX
Disorders of the Eye
618 GROWTH AND DEVELOPMENT
619 EXAMINATION OF THE EYE
620 ABNORMALITIES OF REFRACTION AND ACCOMMODATION
621 DISORDERS OF VISION
622 ABNORMALITIES OF PUPIL AND IRIS
623 DISORDERS OF EYE MOVEMENT AND ALIGNMENT
624 ABNORMALITIES OF THE LIDS
625 DISORDERS OF THE LACRIMAL SYSTEM
626 DISORDERS OF THE CONJUNCTIVA
627 ABNORMALITIES OF THE CORNEA
628 ABNORMALITIES OF THE LENS
629 DISORDERS OF THE UVEAL TRACT
630 DISORDERS OF THE RETINA AND VITREOUS
631 ABNORMALITIES OF THE OPTIC NERVE
632 CHILDHOOD GLAUCOMA
633 ORBITAL ABNORMALITIES
634 ORBITAL INFECTIONS
635 INJURIES TO THE EYE
PART XXX
The Ear
636 GENERAL CONSIDERATIONS AND EVALUATION
637 HEARING LOSS
638 CONGENITAL MALFORMATIONS
639 EXTERNAL OTITIS (OTITIS EXTERNA)
640 OTITIS MEDIA
641 THE INNER EAR AND DISEASES OF THE BONY LABYRINTH
642 TRAUMATIC INJURIES OF THE EAR AND TEMPORAL BONE
643 TUMORS OF THE EAR AND TEMPORAL BONE
PART XXXI
The Skin
644 MORPHOLOGY OF THE SKIN
645 EVALUATION OF THE PATIENT
646 PRINCIPLES OF THERAPY
647 DISEASES OF THE NEONATE
648 CUTANEOUS DEFECTS
649 ECTODERMAL DYSPLASIAS
650 VASCULAR DISORDERS
651 CUTANEOUS NEVI
652 HYPERPIGMENTED LESIONS
653 HYPOPIGMENTED LESIONS
654 VESICULOBULLOUS DISORDERS
655 ECZEMATOUS DISORDERS
656 PHOTOSENSITIVITY
657 DISEASES OF THE EPIDERMIS
658 DISORDERS OF KERATINIZATION
659 DISEASES OF THE DERMIS
660 DISEASES OF SUBCUTANEOUS TISSUE
661 DISORDERS OF THE SWEAT GLANDS
662 DISORDERS OF HAIR
663 DISORDERS OF THE NAILS
664 DISORDERS OF THE MUCOUS MEMBRANES
665 CUTANEOUS BACTERIAL INFECTIONS
666 CUTANEOUS FUNGAL INFECTIONS
667 CUTANEOUS VIRAL INFECTIONS
668 ARTHROPOD BITES AND INFESTATIONS
669 ACNE
670 TUMORS OF THE SKIN
671 NUTRITIONAL DERMATOSES
PART XXXII
Bone and Joint Disorders
Section 1 ORTHOPEDIC PROBLEMS
672 GROWTH AND DEVELOPMENT
673 EVALUATION OF THE CHILD
674 THE FOOT AND TOES
675 TORSIONAL AND ANGULAR DEFORMITIES
676 LEG-LENGTH DISCREPANCY
677 THE KNEE
678 THE HIP
679 THE SPINE
680 THE NECK
681 THE UPPER LIMB
682 ARTHROGRYPOSIS
683 COMMON FRACTURES
684 OSTEOMYELITIS
685 SEPTIC ARTHRITIS
Section 2 SPORTS MEDICINE
686 EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF INJURIES
687 MANAGEMENT OF MUSCULOSKELETAL INJURY
688 SPORTS-RELATED TRAUMATIC BRAIN INJURY (CONCUSSION)
689 CERVICAL SPINAL INJURIES
690 HEAT INJURIES
691 FEMALE ATHLETES: MENSTRUAL PROBLEMS AND THE RISK OF OSTEOPENIA
692 PERFORMANCE-ENHANCING AIDS
693 SPECIFIC SPORTS AND ASSOCIATED INJURIES
Section 3 THE SKELETAL DYSPLASIAS
694 GENERAL CONSIDERATIONS
695 DISORDERS INVOLVING CARTILAGE MATRIX PROTEINS
696 DISORDERS INVOLVING TRANSMEMBRANE RECEPTORS
697 DISORDERS INVOLVING ION TRANSPORTERS
698 DISORDERS INVOLVING TRANSCRIPTION FACTORS
699 DISORDERS INVOLVING DEFECTIVE BONE RESORPTION
700 DISORDERS FOR WHICH DEFECTS ARE POORLY UNDERSTOOD OR UNKNOWN
701 OSTEOGENESIS IMPERFECTA
702 MARFAN SYNDROME
Section 4 METABOLIC BONE DISEASE
703 BONE STRUCTURE, GROWTH, AND HORMONAL REGULATION
704 PRIMARY CHONDRODYSTROPHY (METAPHYSEAL DYSPLASIA)
705 HYPOPHOSPHATASIA
706 HYPERPHOSPHATASIA
707 OSTEOPOROSIS
PART XXXIII
Rehabilitation Medicine
708 PRINCIPLES OF REHABILITATION MEDICINE
709 EVALUATION OF THE CHILD FOR REHABILITATIVE SERVICES
710 SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY
711 SPINAL CORD INJURY AND AUTONOMIC CRISIS MANAGEMENT
712 SPASTICITY
713 BIRTH BRACHIAL PLEXUS PALSY
714 TRAUMATIC AND SPORTS-RELATED INJURIES OF THE LOWER EXTREMITY
715 MENINGOMYELOCELE (SPINA BIFIDA)
716 AMBULATION ASSISTANCE
717 HEALTH AND WELLNESS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
PART XXXIV
Environmental Health Hazards
718 BIOLOGIC EFFECTS OF RADIATION ON CHILDREN
719 CHEMICAL POLLUTANTS
720 HEAVY METAL INTOXICATION
721 LEAD POISONING
722 NONBACTERIAL FOOD POISONING
723 BIOLOGIC AND CHEMICAL TERRORISM
724 ANIMAL AND HUMAN BITES
725 ENVENOMATIONS
PART XXXV
Laboratory Medicine
726 LABORATORY TESTING IN INFANTS AND CHILDREN
727 REFERENCE INTERVALS FOR LABORATORY TESTS AND PROCEDURES
Details
- No. of pages:
- 3888
- Language:
- English
- Copyright:
- © Elsevier 2016
- Published:
- 22nd April 2015
- Imprint:
- Elsevier
- Hardcover ISBN:
- 9781455775668
- eBook ISBN:
- 9780323263528
- eBook ISBN:
- 9780323428446
About the Author
Robert Kliegman
Affiliations and Expertise
Professor and Chair Emeritus, Department of Pediatrics, Medical College of Wisconsin, Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin
Bonita Stanton
Affiliations and Expertise
Vice-Dean of Research, Professor of Pediatrics, Wayne State University School of Medicine, Detroit, Michigan
Joseph St. Geme
Affiliations and Expertise
Chair, Department of Pediatrics, Professor of Pediatrics and Microbiology, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania; Physician-in-Chief, Leonard and Madlyn Abramson Endowed Chair in Pediatrics, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
Nina Schor
Affiliations and Expertise
William H. Eilinger Professor and Chair, Department of Pediatrics, Professor, Department of Neurology, Pediatrician-in-Chief, Golisano Children’s Hospital, University of Rochester Medical Center, Rochester, New York