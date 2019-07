Naturheilpraxis heute Repetitorium

Kurzbeschreibung Das Standardwerk der Naturheilkunde: Als Repetitorium zum schnellen Wiederholen



Frischen Sie Ihr Wissen auf und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Dieses Repetitorium hilft Ihnen, effizient und zielgerichtet zu lernen - Ihr idealer Begleiter für Ausbildung und Prüfungsvorbereitung: - alle prüfungsrelevanten Informationen in komprimierter Form - angelehnt an das Lehrbuch Naturheilpraxis heute - mit Code im Buch: zeitlich begrenzter, kostenloser Online-Zugriff auf Buchinhalt und Abbildungen - jetzt komplett aktualisiert in der 3. Auflage Langbeschreibung Unverzichtbar für Heilpraktikerprüfung und -ausbildung



Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet Naturheilpraxis heute Heilpraktiker in Ausbildung, Prüfung und Praxis. Das beliebte Standardwerk überzeugt durch die einzigartige Kombination von schulmedizinischen und naturheilkundlichen Diagnose- und Therapiemethoden. Übersichtlich aufgebaut und klar strukturiert ist es Ihr verlässlicher Begleiter durch die Fülle des Lernstoffs und ein kompaktes Nachschlagewerk auch für die naturheilkundliche Praxis. Für alle, die ihr Wissen auffrischen und sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen, gibt es das Repetitorium zu Naturheilpraxis heute. Das Repetitorium ist die "kleine Schwester" von Naturheilpraxis heute zum schnellen Wiederholen und für unterwegs. Abgestimmt auf die 5. Auflage des Standardwerks Naturheilpraxis heute, sind im Repetitorium alle prüfungsrelevanten Informationen in komprimierter Form enthalten, was Ihnen zielgerichtetes und effizientes Lernen ermöglicht. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann schlagen Sie in Naturheilpraxis heute nach: Die vielen Querverweise im Repetitorium garantieren Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen. Neu in der 3. Auflage: - vollständig durchgesehen und an die 5. Auflage von Naturheilpraxis heute angepasst - neues, noch lernfreundlicheres Layout Ihr idealer Begleiter für die Ausbildung zum Heilpraktiker und für die Heilpraktikerprüfung!