Multilinguisme et orthophonie

Parler deux ou plusieurs langues est une réalité bien vivante et un phénomène qui a toujours existé mais qui à l'heure de l'Europe et de la mondialisation prend, pour diverses raisons, de plus en plus d'ampleur.



Prendre en charge un enfant qui est, ou est devenu, bilingue ou multilingue ne va pas de soi et soulève de nombreuses interrogations dont la plus récurrente est comment faire la part entre un décalage éventuel dû au bilinguisme et une vraie pathologie du langage ?



Cet ouvrage se propose de résoudre un certain nombre de ces interrogations. Une première partie expose l'état de la recherche, décrit certains programmes mis en place pour favoriser l'apprentissage des langues et aborde des études réalisées sur ce thème.



Une deuxième partie apporte des éléments de réponse aux professionnels confrontés aux enfants multilingues et à leurs parents : comment les recevoir (surtout si on ne parle pas leur langue), comment pratiquer un bilan, quels tests appliquer et que valent ces tests, comment établir un diagnostic et quelles remédiations proposer.



Ce livre s'adresse aux orthophonistes logopèdes, psychologues, neurolinguistes, enseignants, traducteurs, parents et étudiants de toute obédience.



Un mot du titre : le terme bilinguisme ne correspondant plus à la réalité actuelle, notre choix s'est porté sur multilinguisme dans son acception la plus large : le fait qu'un individu soit capable de parler plusieurs langues quelles qu'en soient les raisons et les modalités.