Mobilisations articulaires spécifiques et techniques d’impulsion

Ce guide de poche expose les connaissances indispensables pour pratiquer des mobilisations articulaires provenant de différentes approches de la thérapie manuelle.



Organisé par articulation (épaule, coude, poignet et main, hanche, genou, cheville et pied, articulation temporomandibulaire et segment cervicothoracique, segment lombopelvien), cet outil indispensable donne des descriptions détaillées étayées par de nombreuses photographies et illustrations à la fois originales et très didactiques.



Sont précisés pour toutes les mobilisations :



– les indications et contre-indications ;



– les effets neurophysiologiques, mécaniques et psychologiques ;



– les complications potentielles ;



– les tests à réaliser ;



– les rappels anatomiques et physiologiques indispensables ;



– les tableaux de synthèse sur les mouvements ostéocinématiques et arthrocinématiques.



Les nombreux schémas, tableaux, arbres décisionnels facilitent la prise de décision clinique et démontrent l'efficacité, la sécurité et l'utilisation la plus appropriée des différentes procédures de mobilisation.