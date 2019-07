Mise au point sur les tendinopathies calcanéennes et patellaires

La spécificité technique de certains sports et le niveau de pratique de plus en plus élevé des compétiteurs exposent les tendons, notamment calcanéen et patellaire, à des risques traumatiques ou microtraumatiques croissants. Responsables d'arrêts fréquents, voire parfois définitifs, de la pratique sportive, il convient de bien connaître ces pathologies. Les publications les concernant n'ont cessé de se multiplier ces derniers temps, permettant d'entériner ou d'abandonner sur des bases scientifiques un certain nombre de données.



Que rechercher ? Avec quels moyens ? Dans quel ordre ? Comment traiter ? Comment prévenir ? Telles sont les questions que le médecin prenant en charge ces lésions se pose et auxquelles il devra apporter une réponse. Si l'examen clinique reste un élément incontournable, que ce soit pour établir un diagnostic ou suivre l'évolution, les progrès accomplis récemment en matière d'imagerie imposent de revisiter certains éléments considérés jusqu'à présent comme pathognomoniques de ces lésions. Par ailleurs, la place des examens complémentaires, au sens large du terme, et notamment ceux utiles à la réalisation de tous les gestes d'injection, mérite d'être clairement précisée.



Quant aux traitements, si l'efficacité des moyens conservateurs « traditionnels » a montré ses limites, faut-il pour autant adopter sans réserve les dernières nouveautés (PRP, scléro-injection, etc.) ? Enfin, à la lumière des résultats des travaux publiés, la chirurgie est-elle l'ultime recours en cas d'échec des autres méthodes ?



Reflet des exposés présentés lors de la 31e journée de traumatologie du sport de la Pitié-Salpêtrière, cet ouvrage s'adresse aux médecins traumatologues du sport, aux urgentistes, aux médecins de médecine physique et de réadaptation, aux rhumatologues et aux chirurgiens orthopédistes.