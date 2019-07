Minor Emergencies

Part 1: Neurologic and Psychiatric Emergencies

001 Dystonic Drug Reaction

002 Heat Illness (Heat Edema, Heat Syncope, Heat Cramps, Heat Exhaustion)

003 Hyperventilation

004 Hysterical Coma or Pseudoseizure

005 Idiopathic Facial Paralysis (Bell’s Palsy)

006 Migraine Headache

007 Seizures (Convulsions, Fits), Adult

008 Seizures (Convulsions, Fits), Febrile and Pediatric

009 Tension-Type (Muscle Contraction) Headache

010 Trivial, Minimal, and Minor Head Trauma (Concussion)

011 Vasovagal or Neurocardiogenic or Neurally Mediated Syncope (Faint, Swoon)

012 Vertigo (Dizziness, Lightheadedness)

013 Weakness

Part 2: Ophthalmologic Emergencies

014 Conjunctivitis (Pink Eye)

015 Contact Lens Complications

016 Corneal Abrasion

017 Foreign Body, Conjunctival

018 Foreign Body, Corneal

019 Hordeolum (Sty)

020 Iritis (Acute Anterior Uveitis)

021 Periorbital and Conjunctival Edema

022 Periorbital Ecchymosis (Black Eye)

023 Removal of Dislocated Contact Lens

024 Subconjunctival Hemorrhage

025 Ultraviolet Keratoconjunctivitis (Welders or Tanning Bed Burn)

Part 3: Ear, Nose, and Throat Emergencies

026 Cerumen Impaction (Earwax Blockage)

027 Epitaxis (Nosebleed)

028 Foreign Body, Ear

029 Foreign Body, Nose

030 Foreign Body, Throat

031 Laryngotracheobronchitis (Croup)

032 Mononucleosis (Glandular Fever)

033 Nasal Fracture (Broken Nose)

034 Otitis Externa (Swimmer’s Ear), Acute

035 Otitis Media, Acute

036 Otitis Media with Effusion; Serous (Secretory) Otitis Media (Glue Ear)

037 Perforated Tympanic Membrane (Ruptured Eardrum)

038 Pharyngitis (Sore Throat)

039 Rhinitis, Acute (Runny Nose)

040 Rhinosinusitis (Sinusitis)

Part 4: Oral and Dental Emergencies

041 Aphthous Ulcer, Acute

042 Avulsed Tooth, Dental Subluxation, and Dental Luxation

043 Bleeding after Dental Surgery

044 Burning Mouth Syndrome, Burning Tongue (Glossodynia)

045 Dental Pain, Periapical Abscess (Tooth Abscess)

046 Dental Pain, Pericoronitis

047 Dental Pain, Postextraction Alveolar Osteitis (Dry Socket)

048 Dental Pain, Pulpitis

049 Dental Trauma (Fracture, Subluxation, and Displacement)

050 Gingivitis and Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis (Trench Mouth)

051 Lacerations of the Mouth

052 Mucocele (Mucous Cyst)

053 Oral Candidiasis (Thrush or Yeast Infection)

054 Oral Herpes Simplex (Cold Sore, Fever Blister)

055 Orthodontic Complications

056 Perlèche (Angular Cheilitis)

057 Sialolithiasis (Salivary Duct Stones)

058 Temporomandibular Disorder

059 Temporomandibular Joint Dislocation (Jaw Dislocation)

060 Uvular Edema, Acute

Part 5: Pulmonary and Thoracic Emergencies

061 Bronchitis (Chest Cold), Acute

062 Costochondritis and Musculoskeletal Chest Pain

063 Inhalation Injury (Smoke Inhalation)

064 Irritant Incapcitant Exposure (Lacrimators, Riot Control Agents, Tear Gas)

065 Rib Fracture and Costochondral Separation (Broken Rib)

Part 6: Gastrointestinal Emergencies

066 Anal Fissure

067 Constipation, Irritable Bowel Syndrome, and Colic (Stomach Cramps)

068 Diarrhea (Acute Gastoenteritis)

069 Enterobiasis (Pinworm, Seatworm, Threadworm)

070 Esophageal Food Bolus Obstruction (Steakhouse Syndrome)

071 Foreign Body, Rectal

072 Foreign Body, Swallowed

073 Hemorrhoids (Piles)

074 Innocuous Ingestions

075 Singultus (Hiccups)

076 Vomiting (Food Poisoning, Gastroenteritis)

Part 7: Urologic Emergencies

077 Blunt Scrotal Trauma

078 Colorful Urine

079 Epididymitis

080 Genital Herpes Simplex

081 Phimosis and Paraphimosis

082 Prostatitis, Acute Bacterial

083 Urethritis (Drip, Clap)

084 Urinary Retention, Acute

085 Urinary Tract Infection, Lower (Cystitis), Uncomplicated

086 Urinary Tract Infection, Upper (Pyelonephritis)

Part 8: Gynecologic Emergencies

087 Bartholin Abscess

088 Condylomata acuminate (Genital Warts)

089 Contact Vulvovaginitis

090 Dysmenorrhea (Menstrual Cramps)

091 Foreign Body, Vaginal

092 Morning After - Emergency Contraception

093 Pelvic Inflammatory Disease (PID)

094 Vaginal Bleeding

095 Vaginitis

Part 9: Musculoskeletal Emergencies

096 Acromioclavicular (Shoulder) Separation

097 Ankle Sprain (Twisted Ankle)

098 Annular Ligament Displacement, Radial Head Subluxation (Nursemaid’s Elbow)

099 Boutonnière Finger

100 Boxer's Fifth Metacarpal Fracture

101 Bursitis

102 Carpal Tunnel Syndrome

103 Cervical Strain (Whiplash)

104 Cheiralgia Paresthetica (Handcuff Neuropathy)

105 Clavicle (Collarbone) Fracture

106 Coccyx Fracture (Tailbone Fracture)

107 DeQuervain’s Paratenonitis (Thumb Tenosynovitis)

108 Extensor Tendon Avulsion—Distal Phalanx (Baseball or Mallet Finger)

109 Finger Dislocation (PIP Joint)

110 Finger Sprain (PIP Joint)

111 Fingertip (Tuft) Fractures

112 Flexor Digitorum Profundus Tendon Avulsion—Distal Phalanx (Splay Finger)

113 Ganglion Cysts

114 Gouty Arthritis, Acute

115 Knee Sprain

116 Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow) and Medial Epicondylitis (Golfer’s Elbow)

117 Ligament Sprains (Including Joint Capsule Injuries)

118 Locked Knee

119 Lumbar Strain (“Mechanical” Low Back Pain, Sacroiliac Dysfunction), Acute

120 Monarticular Arthritis, Acute

121 Muscle Cramps (Charley Horse)

122 Muscle Strains and Tears

123 Myofascial Pain Syndrome, Fibromyalgia (Trigger-Points)

124 Patellar Dislocation

125 Plantar Fasciitis (“Heel Spur”)

126 “Plantaris Tendon” Rupture, Gasrocnemius Muscle Tear (Calf Muscle Tear)

127 Polymyalgia Rheumatica

128 Radial Head Fracture

129 Radial Neuropathy (Saturday Night Palsy)

130 Scaphoid Fracture

131 Shoulder Dislocation

132 Tendinopathy: Tendinosis, Paratenonitis (Tendonitis)

133 Toe Fracture (Broken Toe)

134 Torticollis (Wryneck)

135 Ulnar Collateral Ligament Tear of the Thumb (Ski Pole or Gamekeeper’s Thumb)

Part 10: Soft Tissue Emergencies

136 Bicycle Spoke Injury

137 Contusion (Bruise)

138 Fingernail or Toenail Avulsion

139 Fingertip Avulsion, Superficial

140 Fishhook Removal

141 Foreign Body beneath Nail

142 Impalement Injuries, Minor

143 Laceration, Simple

144 Mammalian Bites

145 Marine Envenomations

146 Nailbed Laceration

147 Nail Root Dislocation

148 Needle (Foreign Body) in Foot

149 Paronychia

150 Pencil Point Puncture

151 Puncture Wounds

152 Ring Removal

153 Sliver, Superficial

154 Subcutaneous Foreign Bodies (Metal, Dental Fragments, Glass, Gravel, and Hard Plastic)

155 Subungual Ecchymosis; Tennis Toe

156 Subungual Hematoma

157 Torn/Split Earlobe

158 Traumatic Tattoos and Abrasions

159 Zipper Entrapment (Penis or Chin)

Part 11: Dermatologic Emergencies

160 Allergic Contact Dermatitis

161 Arachnid Envenomation (Spider Bite)

162 Arthropod Bites (Bug Bites, Insect Bites)

163 Cutaneous Abscess or Pustule

164 Cutaneous Larva Migrans (Creeping Eruption)

165 Diaper Dermatitis (Diaper Rash)

166 Erysipelas, Cellulitis, Lymphangitis

167 Fire Ant Stings

168 Friction Blister

169 Frostnip, Frostbite, and Mild Hypothermia

170 Herpes Zoster (Shingles)

171 Hymenoptera (Bee, Wasp, Hornet) Envenomation

172 Impetigo

173 Partial-Thickness (Second-Degree) Burns and Tar Burns

174 Pediculosis (Lice, Crabs)

175 Pityriasis Rosea

176 Pyogenic Granuloma or Lobular Capillary Hemangioma (Proud Flesh)

177 Scabies (Human Itch Mite)

178 Sea Bather’s Eruption (Sea Lice)

179 Sunburn

180 Tick Removal

181 Tinea Pedis, Tinea Cruris, Tinea Corporis (Athlete’s Foot, Jock Itch, Ringworm)

182 Toxicodendron (Rhus) Allergic Contact Dermatitis (Poison Ivy, Oak, or Sumac)

183 Uticaria (Hives), Acute

184 Warts (Common and Plantar)

Appendixes

Appendix A Complete Eye Examination

Appendix B Digital Block

Appendix C Fingertip Dressing, Simple

Appendix D Oral Nerve Blocks

Appendix E Procedural Sedation and Analgesia

Appendix F Rabies Prophylaxis

Appendix G Regional Poison Control Center Phone Numbers

Appendix H Tetanus Prophylaxis