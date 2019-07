Mieux se connaître pour mieux soigner

Être soignant amène à être confronté à ses propres limites. Limites physiques d'une part : accueillir les urgences de nuit, vivre des rythmes décalés… Limites psychologiques d'autre part : supporter l'angoisse d'un patient en attente d'un diagnostic, gérer la détresse d'une personne dépressive, accompagner un enfant en fin de vie…



Autant de situations où la confrontation à la maladie, à la mort, à la souffrance occasionne de nombreuses remises en cause chez le soignant.



Pour exercer ce métier, l'étudiant comme le professionnel doivent donc apprendre à bien connaître leurs valeurs, leurs motivations, leurs émotions mais également leurs limites, leurs craintes et leurs aversions. Il s'agit d'améliorer la compréhension que l'on a de soi-même pour mieux communiquer, évoluer et s'épanouir, entretenir des relations professionnelles satisfaisantes et apprendre à gérer les situations difficiles.



Ce guide de développement personnel, démarche issue des sciences humaines et initiée dans les années cinquante aux États-Unis, vise à aider les soignants à faire ce travail sur eux-mêmes.



De façon simple et ludique, il propose des rappels théoriques, mais surtout de nombreuses applications pratiques, sous forme d'exercices et de tests pour aider les soignants et les futurs soignants à « avoir du CRAN » : se connaître, communiquer, se relaxer, s'affirmer, négocier.