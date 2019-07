Méthodes d’étude et d’analyse du génome (Cours + QCM)

La collection Pass'Santé couvre l’ensemble des enseignements du tronc commun et des 4 filières de la PACES. LesCours + QCM offrent "à la carte" les enseignements des concours concernés.





Cet ouvrage couvre les items du module Méthodes d’étude et d’analyse du génome inscrits au programme de la PACES.



Le 1er chapitre traite de la composition, de l’organisation et des variations du génome humain ainsi que de l’architecture des chromosomes.



Les 2 chapitres suivants exposent les méthodes d’exploration du génome, d’une part par les techniques de génétique moléculaires et plus particulièrement des méthodes d’études des génomes « normal » et « pathologique » et d’autre part les techniques de cytogénétiques classiques et moléculaires.



Le chapitre 4 envisage ensuite la place de la thérapie génique dans le traitement des génomes pathologiques.

Sont détaillés les concepts de base, les différents types de vecteurs, les stratégies de corrections géniques ainsi que les risques de son utilisation.



Enfin, le dernier chapitre traite de l’utilisation de la bio-informatique dans l’analyse du génome et de son expression : utilisation des banques de données et principes de l’analyse et de l’annotation des séquences, analyse des données de génomique, transcriptomique et protéomique.



En fin d’ouvrage, une série de QCM corrigés couvre l’ensemble des thèmes abordés afin de permettre à l’étudiant de s’entraîner et de s’auto-évaluer en vue du concours.