Mémo-Guide de l’infirmier libéral

La promesse de meilleures conditions de travail attire chaque année un nombre plus important d’infirmières vers l’exercice en libéral. Autonomie, qualité relationnelle, progression possible des revenus… autant d’arguments pour s’installer, seul(e) ou à plusieurs, en cabinet.

Mais cette installation a de fortes contraintes, dont beaucoup ne sont pas étudiées lors de la formation initiale. Dans un contexte économique tendu, sur fond de polémique de surpopulation professionnelle et de « menaces » sur le remboursement de certains actes, l’IDEL se retrouve confronté(e) à une charge administrative importante, à des problématiques juridiques et fiscales, mais aussi à l’élargissement de ses responsabilités personnelles, et surtout au manque de temps.

Afin d’être efficace rapidement, ce guide offre des réponses en un coup d’oeil grâce à son format clair, conçu sous forme de fiches questions/réponses où sont détaillées toutes les informations indispensables, pratiques et légales, sur l’installation en cabinet, le statut et les différentes protections, l’organisation de l’exercice au quotidien, la gestion administrative et comptable, ainsi que différents outils législatifs.