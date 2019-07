Mémo-fiches de secourisme

Ce petit manuel, très illustré et synthétique, sous forme de fiches, propose cours et exercices pratiques pour réussir les formations de secouriste : Sauveteur secouriste du travail (SST) et Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

Ces formations sont intégrées notamment dans les programmes de « Vie sociale et professionnelle » en CAP et d'« Hygiène, prévention et sécurité » en bac professionnels.

La formation au secourisme présente deux finalités : la prévention et l'intervention qui vont structurer les deux parties de l'ouvrage.

● Première partie : « Techniques de prévention et de sécurité ».

Les différentes techniques de prévention et de sécurité, sont présentées à travers :

– la protection des personnes,

– l'examen de la victime,

– l'alerte des secours.

● Seconde partie : « Les grandes situations de secourisme ».

Les différents modes d'intervention sont présentés à travers huit mises en situation de secourisme, en cas de :

– saignements abondants,

– étouffement,

– sensations pénibles et/ou signes anormaux,

– brûlures,

– douleur empêchant certains mouvements,

– plaie (sans saignement abondant),

– inconscience : (la victime respire).

– inconscience : (la victime ne respire pas).

Pour chaque type de situation sont exposés : la présentation des objectifs pour le secouriste, l'étude de la situation, la méthodologie et notamment l'alerte ainsi que les gestes à faire et à ne pas faire, les cas particuliers, puis un contrôle des connaissances pour s'évaluer.

En fin de partie, des situations transversales permettent de s'entraîner efficacement.

Illustré de nombreux exercices pratiques, cet ouvrage clair et pédagogique a pour visée la réussite aux formations de secourisme : PSC1 et SST.