Mémo-Fiches AS - Modules 1 à 8 + AFGSU

Ce Mémo-Fiches AS offre aux élèves aides-soignants un outil de révision utile et efficace pour préparer leur formation de façon optimale.Conforme au référentiel de formation des aides-soignants, l’ouvrage suit la structure des 8 modules d’enseignement du programme officiel + l’attestation de formations aux gestes et soins d’urgences (AFGSU) :• Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les actes de la vie quotidienne• Module 2 : État clinique d’une personne• Module 3 : Soins• Module 4 : Ergonomie• Module 5 : Relation-communication• Module 6 : Hygiène hospitalière• Module 7 : Transmission des informations• Module 8 : Organisation du travail• AFGSU de niveau 2Construit sous forme de fiches faciles à consulter, l’ouvrage présente les connaissances fondamentales liées au métier d’aide-soignant de manière très pédagogique. Chaque fiche est construite de la même façon :• les définitions se rapportant au thème traité ;• les notions à connaître ;• l’essentiel du thème à retenir.Enfin, pour tous les modules un contrôle des connaissances est proposé sous forme de QCM, QROC, et un cas clinique avec corrigés permettant à l’étudiant de s’entraîner et de s’auto-évaluer.Clair et pratique, ce Mémo-Fiches AS s’adresse aux élèves aides-soignants et à leurs formateurs, mais aussi aux professionnels désireux d’actualiser leurs connaissances.