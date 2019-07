Méga Mémo IFSI

Semestre 1. UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie UE 1.3. Législation, éthique, déontologie UE 2.1 Biologie fondamentale UE 2.2 Cycle de la vie et grandes fonctions UE 2.4. Processus traumatiques UE 2.10 Infectiologie, hygiène UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière UE 4.1 Soins de confort et de bien- être UE 4.2 Soins relationnels. Semestre 2.UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie UE 1.2 Santé publique et économie de la santé UE 2.3 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie UE 2.6 Processus psychopathologiques UE 2.10 Infectiologie, hygiène UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière UE 3.2 Projet de soins infirmiers UE 4.2 Soins relationnels UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques. Semestre 3. UE 1.2 Santé publique et économie de la santé UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux UE 2.8 Processus obstructifs UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques UE 3.2 Projet de soins infirmiers UE 4.2 Soins relationnels UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs. Semestre 4. UE 2.7 Défaillance organique et processus dégénératifs UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche UE 3.5 Encadrement des professionnels de soins UE 4.3 Soins d'urgence UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs. Semestre 5. UE 2.6 Processus psychopathologiques UE 2.9 Processus tumoraux UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques UE 3.3 Rôles infirmiers organisation du travail et interprofessionalité UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical UE 4.7 Soins palliatifs et de fin de vie. Semestre 6. UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques.