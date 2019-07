Méga Guide Oral AS/AP 2019 Concours Aide-soignant et Auxiliaire de puériculture

Réussissez l’épreuve orale du concours d’entrée en IFAS (institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP (Institut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce à une préparation complète et sur mesure. Entièrement actualisé, cet ouvrage exhaustif et richement illustré vous propose : Une première partie consacrée à l’exposé de culture sanitaire et sociale avec un cours illustré couvrant 13 grands thèmes sanitaires et sociaux, une méthodologie détaillée et « pas à pas », 133 QCM d’autoévaluation et 24 sujets d’annales corrigés avec une large majorité de sujets officiels. Une seconde partie consacrée à l’entretien de motivation avec une présentation complète des professions d’AS et d’AP, une méthodologie pour présenter son parcours personnel et professionnel et de nombreux conseils pour être prêt le jour J. Un livret d’entraînement à compléter de 32 pages pour vous guider à travers toutes les étapes de l’épreuve orale : connaître le métier d’AS et d’AP, préparer un exposé clair et convaincre le jury lors de l’entretien.