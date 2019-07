Médicaments et autres produits de santé (Cours + QCM)

I Administration et biodisponibilité des médicaments. 1. Les voies d'administration du médicament. 2. Le devenir du médicament dans l'organisme. II Fabrication des formes pharmaceutiques. II.1. Les opérations pharmaceutiques. 3. Les opérations pharmaceutiques. II.2. Les formes pharmaceutiques. 4. Présentation des formes pharmaceutiques destinées à la voie orale. 5. Les formes pharmaceutiques solides destinées à la voie orale (sauf capsules et comprimés). 6. Les capsules. 7. Les comprimés. 8. Les formes pharmaceutiques liquides destinées à la voie orale utilisables comme forme intermédiaire. 9 Les formes pharmaceutiques liquides destinées à la voie orale. 10. Les formes pharmaceutiques destinées à la voie parentérale : les préparations parentérales. 11. Les formes pharmaceutiques destinées à l'administration transmuqueuse. 12. Les formes pharmaceutiques destinées à la voie cutanée. 13. Les objets de pansements et fils à ligatures. II.3. La conservation et le conditionnement des médicaments. 14. La conservation et conditionnement des médicaments. II Exigences des médicaments (et responsabilité du pharmacien). 15.Le contrôle du médicament et autres produits de santé. 16. Cadre juridique et économique du médicament et des autres produits de santé (normes françaises,européennes et internationales et institutions). 17. Circuit de fabrication et de distribution du médicament, responsabilités pharmaceutiques. Annexes.