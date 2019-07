En parfaite conformité avec le programme de .DFASM . (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales) et les Épreuves Classantes Nationales (ECNi), cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales en Médecine physique et de réadaptation. Il comprend deux parties : • une partie Connaissances qui traite tous les items du programme des ECNi relevant de la discipline de médecine physique et de réadaptation. Une première sous-partie rassemble les connaissances de bases telles que la classification internationale du fonctionnement, les professionnels de rééducation et de réadaptation, le bilan neuroorthopédique, la physiologie de la continence urinaire et de la miction ainsi que la marche normale. Une seconde sous-partie développe tous les items spécifiques de médecine physique et de réadaptation. Chaque chapitre commence systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques, puis développe la thématique, étayée de points clés, de notions à retenir, de tableaux et de figures, avec un accès aux textes des recommandations et sites internet par flashcodes. • une partie Entraînement qui propose des dossiers progressifs corrigés ainsi que des questions isolées, offrant un véritable outil d’entraînement et d’auto-évaluation. Dans le chapitre 12, des vidéos décrivant les troubles de la marche et de l’équilibre sont accessibles sur un site compagnon. L’ouvrage s’inscrit dans la collection Les référentiels des Collèges dont le format et la maquette en deux couleurs offrent une clarté de lecture et facilitent la compréhension et la mémorisation. Cette 6e édition propose une mise à jour complète des données médicales et un renouvellement des entraînements.