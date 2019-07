Médecine du sport pour le praticien

La médecine du sport occupe une place de plus en plus importante dans le champ d'activité du médecin et tout particulièrement du médecin généraliste : du simple certificat pour permettre à un élève de participer à des activités sportives spécifiques (piscine, tennis…) au suivi d'un sportif confirmé, tout praticien est confronté aux questions posées par la pratique sportive de son patient, quels que soient son niveau de pratique ou son état de santé.



Toutes les questions que peut se poser le médecin trouveront leurs réponses dans cet ouvrage et notamment sur la surveillance, le diagnostic, le conseil et la prescription d'activité physique. Il rappelle les fondements de la médecine du sport, établit les relations entre la pratique sportive et la physiopathologie, notamment cardio-vasculaire, passe en revue la traumatologie et les pathologies liées à la pratique sportive, pour finir sur les données actuelles en matière de nutrition du sportif.



Cette cinquième édition, entièrement revue et refondue, est un panorama complet de la médecine et de la pathologie du sport. Elle développe les avancées tant dans le domaine de la traumatologie que de l'imagerie sans oublier les spécificités de l'activité physique liées à l'âge, au sexe ou aux pathologies chroniques. Elle fait également le point sur des thèmes d'actualité comme l'entraînement et le surentraînement, les urgences sur le terrain, le coup de chaleur et la lutte contre le dopage.



Écrit par les experts les plus reconnus, abondamment illustré, clair et didactique, cet ouvrage constitue une référence indispensable pour les médecins généralistes. Il intéressera également les spécialistes praticiens en médecine du sport, les étudiants en médecine, ainsi que les professionnels concernés par la pratique du sport.