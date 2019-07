Manuel pratique de chirurgie orthopédique

I — Aspects fondamentaux. 1. Analyse du mouvement dans un contexte clinique. 2. Pharmacologie orthopédique. 3. Biologie osseuse et cartilagineuse. 4. Métabolisme osseux. II — Radiologie orthopédique. 5. Radiodiagnostic : techniques d'imagerie ostéoarticulaire. 6. Imagerie nucléaire.III — Orthopédie pratique. 7. Information et consentement éclairé des patients en orthopédie. 8. Principes anesthésiques et analgésiques. 9. Planification préopératoire. 10. Voies d'abord chirurgicales courantes.11. Orthèses et technique orthopédique. IV — Spécialités locorégionales . 12. Chirurgie de la hanche. 13. Chirurgie du genou arthrosique. 14. Chirurgie du genou ligamentaire. 15. Chirurgie de la cheville et du pied. 16. Chirurgie du rachis. 17. Chirurgie de l'épaule et du coude. 18. Chirurgie du poignet et de la main. 19. Tumeurs et pseudo-tumeurs du squelette.