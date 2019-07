Manuel pratique d'anesthésie locorégionale échoguidée

L'anesthésie locorégionale échoguidée est une discipline en pleine expansion qui s'impose aujourd'hui comme la technique de référence. Grâce à une visualisation en temps réel de la progression de l'aiguille et de la distribution de l'anesthésique local autour des structures anatomiques, le geste devient beaucoup plus précis mais nécessite en conséquence un apprentissage spécifique.



Ce manuel pratique et didactique aborde non seulement les techniques échoguidées dans le cadre de l'anesthésie locorégionale et de la douleur aiguë, mais également dans le traitement de la douleur chronique. Après des rappels anatomiques et techniques sur la pratique de l'échographie, l'ouvrage détaille les principaux blocs anatomiques : blocs des plexus brachial et cervical, blocs des plexus lombal et sacral, blocs de la paroi abdominale et pénien, blocs du rachis et intercostal, blocs antalgiques.



Chaque chapitre est construit sur le même modèle : indication, anatomie, procédure (installation et matériel, sonoanatomie, approche et injection d'anesthésique local), bloc continu, astuces cliniques, revue de la littérature et références.

De nombreuses planches anatomiques en couleurs facilitent la compréhension de l'échographie. Une iconographie détaillée décrit pas à pas la position optimale de la sonde et de l'aiguille, les images échographiques originales et annotées permettent ensuite d'en visualiser les effets afin d'en maîtriser les éléments essentiels.



Cet ouvrage s'adresse aux anesthésistes-réanimateurs confirmés ou en formation, aux médecins spécialisés dans le traitement de la douleur chronique, et aux médecins urgentistes confirmés ou en formation.