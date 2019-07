La douleur est, selon l’International Association for the Study of Pain, une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lésion ». La douleur existe donc dès que l’on affirme la ressentir, qu’une cause soit établie ou non. Par opposition à la douleur aiguë, la douleur chronique perd sa fonction de signal d’alerte protecteur et devient une maladie à part entière, indépendamment de son origine. La douleur chroniqueaffecte environ 30% de la population générale adulte et son impact économique est majeur. Dès lors, l’algologie est une discipline médicale qui se propose d’étudier, d’évaluer et de traiter cette douleur.



Ce Manuel pratique d’algologie se présente comme un tour d’horizon des différents aspects de la douleur chronique et l’aborde en 4 parties :

• Les principes généraux : définitions, épidémiologie, physiopathologie et mécanismes de chronification de la douleur.

• Les méthodes d’évaluation : anamnèse, évaluation clinique, examens paracliniques, questionnaires et tests diagnostiques.

• Les principaux syndromes douloureux chroniques (céphalées, lombalgies, douleurs post-opératoires, neuropathies, douleurs cancéreuses, syndrome douloureux régional complexe, douleur fantôme, etc.) selon les rubriques suivantes : incidence, étiologie, manifestations cliniques, critères diagnostiques et traitements.

• Les traitements pharmacologique, conservateur, interventionnel, la neuro-modulation et la chirurgie. La majorité des traitements est illustrée par de nombreux schémas et photos en couleurs .



La douleur chronique est l’un des principaux motifs de consultation médicale. Ce Manuel pratique d’algologie – Prise en charge de la douleur chronique est destiné non seulement aux médecins spécialistes traitant les patients souffrant de douleurs chroniques, mais également aux médecins généralistes, neurologues, neurochirurgiens, rhumatologues, médecins en soins palliatifs et à tous les professionnels soucieux de mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine.