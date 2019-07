Manuel d'épuration extrarénale en réanimation est focalisé sur le circuit extracorporel le plus couramment utilisé en réanimation. Associant une approche très pratique des techniques d'épuration extrarénale aux aspects nouveaux et aux perspectives dans ce domaine, il propose un condensé des données essentielles, sous forme de fiches techniques :

– Quand débuter une épuration extrarénale ?

– Quel cathéter choisir ?

– Anticoagulation en épuration extrarénale

– Choix d'une membrane de dialyse

– Principes des échanges

– Dose de dialyse

– Prescription d'une séance d'hémodialyse intermittente

– Nouveautés dans la surveillance d'une séance de dialyse

– Aspects pratiques d'une hémofiltration continue

– Dialyse lente quotidienne

– Hémofiltration à haut volume

– Utilisation des médicaments

– Nutrition artificielle et épuration extrarénale

– Problèmes au cours d'une séance d'hémodialyse intermitente

– Problèmes pratiques en hémofiltration

– Qualité de l'eau et entretien des générateurs de la dialyse dans les services de réanimation

Tous les aspects relatifs aux deux techniques d'épuration extrarénale, l'hémodialyse et l'hémofiltration continue, sont ici abordés, complétés par des informations et « conduites à tenir » concernant les aspects plus problématiques de la prise en charge du patient.

Accessible et très clinique, ce manuel sera le complément indispensable de l'ouvrage Les circulations extracorporelles en réanimation, paru en 2006 dans la collection Réanimation, et accompagnera chaque praticien dans son exercice, au plus près du malade.