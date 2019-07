Manuel d'EEG de l'adulte

Quelle est la place, aujourd’hui, de l’électroencéphalographie ? Non invasif et peu coûteux, l’EEG rend compte de l’activité électrique cérébrale du patient à l’instant même où elle est enregistrée et apporte une analyse immédiate du fonctionnement correct du cerveau ou de son atteinte. Sa place dans l’étude du sommeil est primordiale.

L’EEG nécessite un minimum de compréhension des principes physiques et des techniques d’enregistrement des rythmes cérébraux et du sommeil. Cet ouvrage a été conçu chapitre par chapitre pour familiariser le lecteur à l’intérêt de l’EEG dans le diagnostic des épilepsies, des complications neurologiques des maladies systémiques, des encéphalopathies, de l’éthylisme, de la grossesse et des effets médicamenteux, des traumatismes crâniens en phase aiguë et chronique.

Le rôle médico-légal de l'EEG dans l’anoxie et la mort cérébrale et son aide dans le diagnostic des démences sont également détaillés. L’étude du sommeil des maladies dégénératives est particulièrement développée. Les maladies pour lesquelles l’EEG offre un supplément d’information par rapport à l’imagerie en cas de crises épileptiques, de confusion ou de troubles de la vigilance sont exposées. Une partie est consacrée à l’intérêt de l’EEG en psychiatrie. Enfin, l’ouvrage détaille l’usage de l’EEG lors d’événements transitoires comme la migraine, l’ictus amnésique, la plongée, la privation sensorielle et lors des états volontairement modifiés de la conscience (biofeedback, méditation, hypnose).