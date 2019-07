L’histologie (anatomo-cytopathologie) est un secteur en évolution constante et son développement est lié au nombre croissant d’examens spécialisés. Cet ouvrage, sans équivalent, a pour objectif de guider les techniciens de laboratoire, débutants ou confirmés, dans leur pratique quotidienne.

Voici le premier Manuel de techniques d’anatomo-cytopathologie (histologie), conçu dans une langue claire et concise, agrémenté d’une riche iconographie et de nombreux encadrés : Conseils, Recommandations, Attention, Glossaire.

Après un rappel des bases biologiques, anatomiques et physiologiques (cellules, tissus, systèmes et organes), l’auteur propose une synthèse de la pathologie générale et tumorale. Sont ensuite décrits : la pratique dans le cadre d’un laboratoire d’anatomo-cytopathologie, hospitalier ou privé, (matériel, manipulation, protection, conservation des prélèvements, etc.), les différents types de prélèvement, les principes et techniques d’analyses cytologiques et histologiques, puis les actes médicaux.

L’ouvrage s’achève sur un glossaire très complet : lexique étymologique, termes cliniques, macroscopiques, microscopiques et radiologiques, terminologie des lésions.