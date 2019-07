Manuel de strabologie

Les anomalies de la vision binoculaire entraînent des déficits visuels et sensoriels que l'examen strabologique permet de dépister. Diagnostiqués précocement et traités par une thérapeutique adaptée, ces troubles peuvent être pour la plupart corrigés.

Afin d'aider l'ophtalmologiste et l'orthoptiste à établir le bon diagnostic et optimiser la prise en charge du patient, ce manuel, clair et didactique, est un outil indispensable à la pratique quotidienne. Après un rappel anatomique et physiologique, l'ouvrage aborde les méthodes d'examen et la stratégie thérapeutique la plus adaptée en fonction des principales pathologies que l'on rencontre en strabologie : amblyopie, hétérophories, strabismes et nystagmus, paralysies oculomotrices, torticolis oculaire.

Rédigé par des auteurs référents dans le domaine de la strabologie, cette troisième édition, entièrement actualisée, constitue une aide précieuse pour les ophtalmologistes, les orthoptistes et les étudiants. Il intéressera également tous les praticiens concernés par la pathologie de l'enfant, pédiatres ou médecins généralistes.