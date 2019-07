Manuel de psychologie clinique de la périnatalité

La psychologie clinique périnatale psychanalytique occupe une place privilégiée pour relever les défis d'une clinique contemporaine riche de sa diversité.



D'abord, car elle est centrée sur les mille et une variations psychologiques et psychopathologiques de la rencontre fondatrice du devenir parent et du naître humain. Ensuite, parce qu'elle est à l'œuvre dans de multiples cadres libéraux et institutionnels indissociables des stratégies préventives en réseau. Enfin, au cœur de la rencontre interdisciplinaire, elle représente une interface fédératrice ne relevant pas d'un monopole corporatiste mais d'une construction mutuelle innovante.



Ainsi, la psychologie clinique périnatale apporte simultanément des outils pertinents pour accueillir les dysharmonies relationnelles parents/embryon/fœtus/bébé, les souffrances familiales, mais aussi pour engager une réflexion clinique et éthique cruciale sur les conditions d'existence d'une fonction soignante bientraitante.



Jusqu'à présent, les étudiants des diverses spécialités, les professionnels du terrain en formation et les enseignants-chercheurs étaient privés d'un ouvrage générique dans ce domaine.



Ce manuel, collégialement écrit par une équipe interdisciplinaire de praticiens de la périnatalité, répond à cette attente en proposant une vision critique unifiée du champ, respectueuse de la polyphonie des situations, des paradigmes et des disciplines en présence.



Ce manuel s'adresse aux psychologues, (pédo)psychiatres, psychanalystes, obstétriciens, échographistes, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, pédiatres, médecins généralistes et paramédicaux.