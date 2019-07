Manuel de palpation osseuse et musculaire, 2e édition

Indispensable pour poser un diagnostic lors d’une douleur musculaire et osseuse, la palpation ne doit pas se réduire à la connaissance des insertions des muscles, à la façon de positionner les doigts, le praticien doit savoir aller au-delà et être certain d’avoir trouvé la bonne localisation, le bon muscle cible.

Le Manuel de Palpation osseuse et musculaire est la seule méthode fiable pour isoler le muscle cible, le mettre en contraction et être certain que les doigts de palpation sont correctement situés.

Cette 2e édition, enrichie et mise à jour, détaille les points gâchettes, les zones de projection de ces points et les étirements répertoriés pour chaque muscle du corps humain.

Retrouvez dans cette édition :

• Des questions de révision et de réflexion qui permettent à chaque étudiant d’évaluer les concepts et de synthétiser les informations contenues dans le chapitre.

• Des études de cas qui fournissent aux étudiants l’opportunité d’avoir un raisonnement clinique intégratif.

• Des dessins expliquant les étirements pratiqués par le thérapeute montrés sur des patients en situation réelle de pratique quotidienne.

Ainsi cet ouvrage, destiné aux kinésithérapeutes, ostéopathes et à l’ensemble des praticiens de médecine naturelle et rééducative, constitue un outil indispensable pour l’apprentissage des techniques palpatoires, pour la pratique au quotidien et pour l’amélioration de la prise en charge des patients.