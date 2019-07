Cet ouvrage, différent mais complémentaire de Manipulations viscérales 1 et 2, fait le point sur les nouvelles techniques de manipulations viscérales avancées de l’abdomen et de sa jonction avec le membre inférieur. L’accent est mis sur les techniques de stimulations neuroendocrines et leurs effets sur l’abdomen.

Chaque zone anatomique (grand omentum, péritoine, aorte, diaphragme, estomac, duodénum, pancréas, rate, vésicule biliaire, foie, intestin grêle, côlon, reins, glandes surrénales et canal inguinal) est abordée de la même manière avec une présentation anatomique ; la vascularisation ; l’innervation ; l’embryologie simplifiée ; la physiologie ; les manipulations, avec des techniques détaillées et illustrées ; les relations ostéo-articulaires.

Le fil conducteur, très novateur, de cet ouvrage est l’approche globale des dysfonctions de l’abdomen et l’action du praticien sur le système neuroendocrine. Avec plus d’une centaine de dessins anatomiques originaux et des photos de mise en situation des différents tests et techniques employées, ce livre didactique et extrêmement complet s’adresse à tous les ostéopathes et à tous les praticiens de la médecine manuelle souhaitant affermir leurs connaissances et développer de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.

Jean-Pierre Barral est ostéopathe DO, diplômé de l’European School of Ostheopathy (Maidstone, Royaume-Uni) et de la faculté de médecine Paris- Nord, département ostéopathie et médecine manuelle. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages d’ostéopathie traduits dans plusieurs pays.