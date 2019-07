Manipulations des nerfs périphériques

Director of the Department of Osteopathic Manipulation, University of Paris School of Medicine, Paris, France; Member of the Registre des Ostéopathes de France; Diploma in Osteopathic Medicine from the European School of Osteopathy in Maidstone, UK Osteópata DO, Diplomado de la Escuela Europea de Osteopatía (Maidstone, Inglaterra) y de la Facultad de Medicina de París Norte (Departamento de Osteopatía y Medicina Manual). Ostéopathe DO, diplômé de l'European School of Ostheopathy (Maidstone, Royaume-Uni) et de la faculté de médecine Paris-Nord (département ostéopathie et médecine manuelle)