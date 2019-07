Maladie d'Alzheimer et troubles de la communication

Contrairement aux idées reçues, la communication avec les patients atteints de la maladie d’Alzheimer est possible et essentielle. Cet ouvrage en expose les différents moyens. Ainsi ces troubles de la communication, leur évaluation et leur prise en charge thérapeutique sont au centre de ce livre. Les processus du vieillissement normal et du vieillissement pathologique sont analysés à travers l’hétérogénéité des manifestations symptomatiques, en particulier au niveau de la communication dans les maladies neurodégénératives, et à travers la perte progressive du statut d’individu communicant du malade et de ses conséquences sur son comportement.

Un outil d’évaluation des troubles de la communication des malades Alzheimer, basé sur une approche pragmatique et écologique est proposé. Ce dernier tient compte de la complexité des troubles et des influences multifactorielles que subissent les patients. À partir de cette évaluation, la thérapie écosystémique des troubles de la communication est proposée. Conduite par un thérapeute, celle-ci implique la participation de l’entourage familial et professionnel.

Cette 2e édition propose une actualisation de l’ensemble des données au regard des avancées scientifiques et thérapeutiques, à l’aide de grilles, échelles et recommandations. Le chapitre sur les thérapies du langage et la communication est particulièrement révisé en y intégrant notamment l’élargissement de la thérapie écosystémique au réseau social. Des compléments en ligne sont également proposés : sept vidéos produites par l’auteur et trois documents à télécharger. Ceux-ci présentent les moyens pour évaluer la communication ; la thérapie écosystémique ; la grille d’évaluation des capacités de communication (GECCO), qui est également téléchargeable et imprimable en ligne, via un lien présent dans l’ouvrage.