Maladie d'Alzheimer et troubles de la communication

Les troubles de la communication chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, leur évaluation et leur prise en charge thérapeutique, sont au centre de cet ouvrage.

Les processus du vieillissement normal et du vieillissement pathologiques sont analysés à travers l'hétérogénéité des manifestations symptomatiques, en particulier au niveau de la communication dans les maladies neurodégénératives, et à travers la perte progressive de son statut d'individu communicant du malade et de ses conséquences sur son comportement.

Un outil d'évaluation des troubles de la communication des malades Alzheimer, basé sur une approche pragmatique et écologique est proposé. Ce dernier tient compte de la complexité des troubles et des influences multifactorielles qu'ils subissent, est présenté.

A partir de cette évaluation, la thérapie écosystémique des troubles de la communication est proposée. Conduite par un thérapeute, celle-ci implique la participation de l'entourage familial et professionnel.

Cet ouvrage est le fruit d'une longue pratique de clinicien et de chercheur dont l'objectif principal est le maintien de la communication entre le malade et ses proches. Cette communication permet, entre autres, d'éviter que des troubles d'ordre psychologique et comportemental se surajoutent aux désordres d'origine neurologique et que l'équilibre du « système » au sein duquel évolue le malade soit trop tôt rompu.