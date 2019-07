Locomotion humaine : marche, course

1 Chapitre Histoire de la marche, évolution et intérêts cliniques, Partie I Contrôle de l'équilibre. Chapitre 2 Biomécanique de l'équilibre postural et implications cliniques. Chapitre 3 Contrôle de l'équilibre lors du mouvement volontaire et de la marche Partie II Marche humaine et pathologies locomotrices. Chapitre 4 Acquisition, développement et altération de la marche à travers les âges. Chapitre 5 Bases biomécaniques et neurologiques de la locomotion. Chapitre 6 Initiation de la marche. Chapitre 7 Analyse des paramètres spatio-temporels de la marche : de la théorie à la clinique. Chapitre 8 Aspect énergétique de la marche. Chapitre 9 Biomécanique de l'arrêt de la marche. Chapitre 10 Troubles de la marche chez l'enfant Partie III Évaluation clinique et nouvelles applications thérapeutiques. Chapitre 11 Évaluation clinique de la marche : de l'enfant au sujet âgé. Chapitre 12 Thérapies manuelles haute vélocité et basse amplitude. Chapitre 13 Nouvelles applications thérapeutiques et locomotion. Chapitre 14 Orthèses : impact sur l'équilibre et la marche. Chapitre 15 Marche et chaussage : quels choix pour quels effets ? Partie IV Course et applications thérapeutiques. Chapitre 16 Course et applications thérapeutiques. Chapitre 17 Corrigés des entraînements Conclusion. Index.