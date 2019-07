Reading Research is also available in English.

Idéal à la fois pour étudiants et pour professionnels de la santé, Lire des textes de recherche: Guide convivial pour professionnels de la santé, sixième édition est une introduction pratique de niveau débutant à la recherche en sciences santé. Le texte est rédigé à l'intention de personnes n'ayant peu ou pas d'expériences dans l'analyse de publications de recherche et fournit des lignes directrices pour comprendre les articles de recherche. Il couvre aussi les éléments importants des recherches publiées, telles les méthodes de recherche, la terminologie régulière, l'analyse des données et les résultats. Tous les chapitres ont été remis à jour avec de nouveaux écrits ayant une influence sur la pratique fondée sur des savoirs probants et une synthèse des plus récentes recherches. Pour les personnes déjà dans le domaine, le livre offre une brève discussion sur la façon dont les résultats peuvent servir et être mis en pratique.